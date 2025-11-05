Samordnande miljöspecialist
Som samordnande miljöspecialist stöttar du investeringsprojekten med bred och djup miljökompetens från tidigt planeringsskede till färdig anläggning.
"Jag som blir din närmsta chef heter Ebba Philipson. För mig är medarbetarna viktigast. Jag tror att om medarbetarna mår bra så fungerar också verksamheten. Som chef är jag inlyssnande och stöttande, med ett engagemang och ett driv framåt. Jag hoppas du vill vara en del av vår sektion och tillsammans bidra till samhällsutvecklingen."
Som samordnande miljöspecialist hanterar du miljöfrågor i stora och små projekt. Du är ett stöd till projektledaren och vägleder projektorganisationen för att säkerställa att Trafikverket ställer korrekta och relevanta miljökrav, bidrar till mål för miljö och hälsa och en bra miljöanpassning. Arbetet innefattar att identifiera och bedöma miljöaspekter i projekten samt följa miljöarbetet genom projektens alla skeden, från tidigt planskede till byggskede. Det kan t.ex. innebära att säkerställa framtagandet av handlingar till anmälningar och tillståndsansökningar, medverka i upphandlingar av konsulter och entreprenörer samt att genomföra mottagningskontroller av konsulternas och entreprenörernas leveranser.
Du deltar i möten, samarbetar och har kontakter med projektledning, kollegor och andra specialister, konsulter, entreprenörer och myndigheter och du arbetar i ett antal olika projekt samtidigt. Du blir en del av en nationell miljöenhet med ca 145 miljöspecialister inom verksamhetsområdet Investering på avdelningen Teknik och Miljö. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka.
Du kommer tillhöra en sektion med ca 20 medarbetare placerade i Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping och Stockholm som stöttar både stora projekt och investeringsprojekt. På sektionen finns både ämnesspecialister och samordnande miljöspecialister.
Tjänsten är placerad i Jönköping.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.KvalifikationerDina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och analytisk med förmåga att se helhet och samband i komplexa frågeställningar. Du har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete och tar ansvar för framdriften av dina frågor samtidigt som du är flexibel och kan omprioritera bland uppgifter när situationen kräver det. Du trivs med såväl grupparbete som ensamarbete och att ha en samordnande och stödjande roll. Arbetet som samordnande specialist innebär en ledande roll med många kontaktytor, såväl internt som utanför Trafikverket. Du har därför lätt för och tycker om att samordna en grupp, och att samarbeta både med kollegor, leverantörer och andra intressenter. Du har förmågan att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt och du anpassar din kommunikation utifrån mottagare.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) inom miljöområdet med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning, alternativt annan utbildning som tillsammans med för tjänsten relevant erfarenhet som kan bedömas likvärdigt
flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom miljöområdet, framförallt kopplat till miljöbalken, till exempel arbete med miljökonsekvensbeskrivningar, miljöutredningar och miljökontroll
körkort för personbil
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi ser det önskvärt att du även har något av nedanstående:
erfarenhet av att samordna miljöfrågor
specialistkompetens inom naturmiljö
erfarenhet av planläggningsprocesser för väg- och/eller järnvägsprojekt
erfarenhet av upphandlingsskede i infrastrukturprojekt
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
