Samhällsplanerare
2026-04-10
Vill du vara med och bidra långsiktigt, hållbart och strategiskt till utvecklingen av Västerås? Nu söker vi två engagerade och framåtlutande samhällsplanerare till Stadsledningskontoret. Här får du möjlighet att påverka på riktigt, från övergripande strategier till konkreta vägval för framtidens stad och landsbygd. Du är med och formar en attraktiv stad.

Publiceringsdatum: 2026-04-10

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter rör långsiktiga och strategiska frågor inom samhällsbyggnad och fysisk planering. Du bidrar till att utveckla och samordna kommunens arbete med översiktsplanering och andra strategiska planeringsunderlag och analyser. Det innebär att initiera, driva och delta i strategiska processer som rör exempelvis hållbar utveckling, klimat, mobilitet, bostadsförsörjning och regionala samband. Du arbetar i skärningspunkten mellan samhällsbyggnad, strategisk planering och utveckling av arbetssätt och bidrar till att forma samhällsbyggnadsprocessen. Uppgifterna ligger också i gränslandet mellan översiktsplanering och mer operativa planeringsprocesser. Du är en generalist med helhetssyn som lyfter helhetsperspektiv och strategiska avvägningar.
Vi bryter ny mark i hur vi planerar och utvecklar Västerås, vilket innebär att rollen kräver att du kan hantera komplexa frågor, göra avvägningar mellan olika perspektiv och bidra till helhetslösningar för kommunens långsiktiga utveckling.
Du arbetar nära både politisk nivå och kommunens olika verksamheter samt har en viktig roll i att omsätta politiska mål och viljeinriktningar till strategiskt och genomförbart arbete. Du har lätt för att skapa god dialog och driva frågor framåt i de olika sammanhang du verkar i. Samverkan är en central del av uppdraget, både internt inom kommunkoncernen och externt med andra myndigheter, aktörer och intressenter.
Vi befinner oss i ett spännande skede där vi ställer om arbetet med samhällsbyggnadsprocessen i staden. Vi går mot en mer sammanhållen process och enheten kommer att ta ett tydligare helhetsgrepp med ökad långsiktighet, framförhållning och strategiskt fokus.
Din kompetens
Du har en för tjänsten lämplig akademisk utbildning, exempelvis inom samhällsplanering. Du har god förståelse för översiktsplaneringens roll i samhällsbyggnadsprocessen. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och har gärna erfarenhet av strategiskt planeringsarbete med ett långsiktigt perspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, samt översiktlig planering och GIS (geografiskt informationssystem). Erfarenhet av analysarbete eller förändrings- och utvecklingsarbete är också värdefullt.
Som person är du initiativtagande och strategisk, med förmåga att se helheter och långsiktiga konsekvenser. Du har en god analytisk förmåga och trivs med att arbeta med komplexa frågeställningar. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd i ditt bemötande och bidrar till konstruktiva dialoger. Du är taktisk och utvecklingsorienterad och ser möjligheter i nya idéer, arbetssätt och perspektiv.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att påverka den fysiska utvecklingen i staden och arbeta med spännande utvecklingsfrågor som är högt prioriterade. Du verkar i ett sammanhang där samhällsbyggnadsfrågorna har tydlig strategisk betydelse. Du arbetar tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i en organisation som präglas av samarbete, tillit och professionalism. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, samtidigt som du bidrar till en hållbar och långsiktig samhällsutveckling. Samhällsbyggnadsenheten består av drygt 15 personer och tillhör Stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret:www.vasteras.se/stadsledningskontoret
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Vision
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se 021-39 44 38 Jobbnummer
9846114