Sallad ,Diskare, förberedelser - Restaurangbiträde/ Köksbiträde
Amiri Lunchrestaurang HB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2025-11-13
Vänligen skicka inte bara ett CV utan också ett personligt brev om dej själv samt varför du tror att detta skulle kunna vara ett jobb som passar dej .
endast cv kommer inte att betraktas som en ansökan
Vi söker någon som kan arbeta tillsmmans med oss i en Svensk Lunchrestaurang .
Ansvar- göra sallad, disk och hjälpa till i kök och städa.
vi gör indisk och thailändsk mat också så om du har erfarenhet av att göra indisk eller thailändsk mat så är det ett plus.
Det är en lunchrestaurang och vi lagar olika mat. så vi är öppna med alla alternativ.
Övriga sysselsättningar inkluderar
göra sallad,förberedelser disk och hjälpa till i kök och städa.
Sallad - vi har en salladsbuffé och vi använder färska grönsaker och lite konserver som oliver, majs, ananas... så de färska grönsakerna ska skäras i bra former och förbereda salladsbuffén. Vi bakar även hembakat bröd till vardags tillsammans med salladen.
Förberedelser- du måste veta hur förbereder råvarorna för olika mat . eftersom alla förberedelser kommer att göras av dig. vi har skolmat och förberedelser inför vår lunchrestaurang. du kommer inte att laga mat men du måste förstå maten. Dess behöver erfarenhet. så om du har jobbat på restaurang i tre till fem år så är det lätt för dig att förstå.
Disk samt Rengöringsarbete ...
om du har körkort så är det ett plus .
Vi arbetar i ett team så det blir inga problem för oss att visa dig hur vi jobbar. Men om du har kompetensen att förstå vad vi letar efter
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: masurrana@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amiri Lunchrestaurang HB
Redegatan 9 1TR (visa karta
)
422 50 VÄSTRA FRÖLUNDA Kontakt
Masur Rahaman masur@oscarslunchrestaurang.se 0704019765 Jobbnummer
9604318