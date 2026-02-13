Säljledare Förbutik
Som säljledare förbutik har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av förbutiken. Tillsammans med ditt lag skapar du en välkomnande, effektiv och säljande förbutik där kunden alltid känner sig sedd och hjälpt.
I förbutiken hanterar ni bland annat post- och paketutlämning, reklamationer, spel, tobak samt försäljning av korv, fika och glass. Ditt uppdrag är att säkerställa hög service, god struktur och ett starkt lagarbete - samtidigt som du arbetar aktivt för att utveckla försäljningen och kundflödet.
I rollen ingår bland annat att:
Leda och fördela det dagliga arbetet i förbutiken
Coacha, stötta och utveckla medarbetare i vardagen
Säkerställa hög servicenivå och ett professionellt kundbemötande
Arbeta för en säker, effektiv och strukturerad drift
Hantera och säkerställa rutiner kring post, reklamationer, spel och tobak
Säkerställa att rutiner, egenkontroller och riktlinjer följs
För att du ska vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
Har erfarenhet från förbutik i dagligvaruhandeln - minst 1 års erfarenhet
Har goda kunskaper kring ICA 's system såsom aob, minbutik
Är strukturerad, stresstålig och trivs i ett högt tempo
Har förmåga att hantera många arbetsuppgifter samtidigt
Är en trygg ledare som skapar engagemang och arbetsglädje
Arbetar för laget före jaget
Har mycket goda kunskaper i svenska
Meriterande
Tidigare erfarenhet som säljledare, teamledare eller avdelningsansvarig
Det här erbjuder vi dig:
Personalrabatt
Tjänst på 30-38 h/vecka (provanställning 6 månader tillämpas)
En fartfylld, rolig och social arbetsplats
Fantastiska kollegor och stark gemenskap
Lön och villkor enligt Handels kollektivavtal + ansvarstillägg
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Om butiken
ICA Maxi Bromma öppnade i mars 2021 och är en av branschens snabbast växande butiker, med en butiksyta på 11 000 kvm. Hos oss står medarbetaren i fokus och tillsammans skapar vi en arbetsplats där både människor och affär kan växa. Så ansöker du
