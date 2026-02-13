Säljledare Förbutik

Stormarknaden i Bromma AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-02-13


Som säljledare förbutik har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av förbutiken. Tillsammans med ditt lag skapar du en välkomnande, effektiv och säljande förbutik där kunden alltid känner sig sedd och hjälpt.

I förbutiken hanterar ni bland annat post- och paketutlämning, reklamationer, spel, tobak samt försäljning av korv, fika och glass. Ditt uppdrag är att säkerställa hög service, god struktur och ett starkt lagarbete - samtidigt som du arbetar aktivt för att utveckla försäljningen och kundflödet.

I rollen ingår bland annat att:

Leda och fördela det dagliga arbetet i förbutiken

Coacha, stötta och utveckla medarbetare i vardagen

Säkerställa hög servicenivå och ett professionellt kundbemötande

Arbeta för en säker, effektiv och strukturerad drift

Hantera och säkerställa rutiner kring post, reklamationer, spel och tobak

Säkerställa att rutiner, egenkontroller och riktlinjer följs

För att du ska vara aktuell för tjänsten ser vi att du:

Har erfarenhet från förbutik i dagligvaruhandeln - minst 1 års erfarenhet

Har goda kunskaper kring ICA 's system såsom aob, minbutik

Är strukturerad, stresstålig och trivs i ett högt tempo

Har förmåga att hantera många arbetsuppgifter samtidigt

Är en trygg ledare som skapar engagemang och arbetsglädje

Arbetar för laget före jaget

Har mycket goda kunskaper i svenska

Meriterande

Tidigare erfarenhet som säljledare, teamledare eller avdelningsansvarig

Det här erbjuder vi dig:

Personalrabatt

Tjänst på 30-38 h/vecka (provanställning 6 månader tillämpas)

En fartfylld, rolig och social arbetsplats

Fantastiska kollegor och stark gemenskap

Lön och villkor enligt Handels kollektivavtal + ansvarstillägg

Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Om butiken

ICA Maxi Bromma öppnade i mars 2021 och är en av branschens snabbast växande butiker, med en butiksyta på 11 000 kvm. Hos oss står medarbetaren i fokus och tillsammans skapar vi en arbetsplats där både människor och affär kan växa.

Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stormarknaden i Bromma AB (org.nr 559128-0549)
168 67  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
ICA Maxi Bromma (Stormarknaden i Bromma AB)

Jobbnummer
9742826

