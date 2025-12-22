Säljchef Färskvaror - Coop Munkebäckstorget
Coop Väst AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-12-22
Har du ett brinnande intresse för färskvaror och tycker om att leda och motivera andra? Då kan du vara rätt person för oss
Vi söker dig som är en positiv och energifylld person som är redo att leda ett säljglatt arbetsteam på Coop Munkebäckstorget. Du kommer att gå en spännande framtid till mötes så vi ser gärna att du är nytänkande och kreativ i ditt sätt att arbeta, har drivkraften att skapa säljtryck och inspirera kunden till köpglädje.
Du ska i din roll, förutom att skapa en inspirerande butik full av matglädje, fokusera på att få din avdelning effektiv, inspirerande och lönsam med förstklassig kundservice. Du har en positiv inställning och trivs med ett högt arbetstempo och varierande arbetsuppgifter. När problem uppstår tenderar du att fokusera på lösningen snarare än problemet och du utgår alltid från kundens bästa. Du kommer aktivt delta i butikens dagliga arbetsuppgifter samt ha löpande ansvar för drift, bemanning och förändringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap då ledning och utveckling av dina medarbetare är en stor del i din vardag. För att lyckas med detta behöver du ha lätt för att kommunicera, vara tydlig i ditt ledarskap samt ha ett coachande och stöttande förhållningssätt. I rollen ingår både ekonomiskt ansvar och ansvar för personal. Vidare kommer tjänsten bla innefatta:
- Skapa matglädje utöver det vanliga i butiken
- Vara en förebild och föregå med gott exempel och agera i enlighet med Coops värderingar
- Ansvara för löpande personalarbete inom ditt ansvarsområde såsom arbetsfördelning, kompetensutveckling, introduktion av nya medarbetare, efterföljande av rutiner, information och regelverk
- Analysera nyckeltal/statistik samt föreslå, prioritera samt vidta åtgärder
- Arbeta aktivt med fys och svinn
- Leda försäljningsarbetet inom ansvarsområdet samt för helheten när butikschefen inte är på plats
- Säkerställa den dagliga driften
Som Säljchef Färskvaror kommer du och ingå i butikens ledningsgrupp där ni tillsammans arbetar strategiskt för butikens ständiga utveckling. Din roll kräver att du är mål- och resultatinriktad med ett utpräglat sinne för ordning och reda med dokumenterad erfarenhet från ledande position inom detalj- eller dagligvaruhandel, då gärna mot färskvaror.
Tjänsten gäller en tillsvidareanställning på heltid (38,25tim/vecka) med tillträde 19 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna varierar och förekommer både dag- och kvällstid samt helger. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sist ansökningsdag. Vi tillämpar provanställning.
Vill du veta mer angående tjänsten kontakta Butikschef David Lundin mail: munkebackstorget.bc@coopvast.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast, rekrytering sker löpande.
Ansök via coop.se
- Gymnasieutbildning är ett krav
- Eftergymnasial utbildning är meriterande
- Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift, är ett krav
- Tjänsten erfordrar bred erfarenhet och kompetens från dagligvaruhandel och färskvaror
- Tjänsten kräver dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare
- Tjänsten kräver dokumenterad erfarenhet från resultatansvar
Coop Väst AB har drygt 930 000 medlemmar och driver idag 184 Coopbutiker med en samlad nettoomsättning på ca 9,3 miljarder kronor. Föreningsområdet är från Strömstad till Laholm i Väst samt Västervik till Borgholm i Öst.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
