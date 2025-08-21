Säljchef Danmark (baserad i Sverige)
TITEL:
Säljchef - Danmark (baserad i Sverige)
OM FÖRETAGET:
Vår kund är ett väletablerat internationellt företag med en stark närvaro i Europa. De är kända för sina högkvalitativa produkter och sitt tydliga kundfokus, och kombinerar en långsiktig affärsvision med en praktisk, entreprenöriell kultur. Med korta beslutsvägar och en samarbetsinriktad inställning erbjuder de en dynamisk arbetsmiljö där du kan utvecklas och göra skillnad. För att stärka sin position på den nordiska marknaden söker de nu en säljchef med fokus på Danmark, baserad i Sverige.
PLACERING:
Tjänsten är inriktad på den danska marknaden och vi söker dig som gärna är bosatt i Malmöregionen (eller inom pendlingsavstånd). Rollen innebär regelbundna resor inom Danmark.
ARBETSUPPGIFTER / ANSVAR:
Som säljchef kommer du att ansvara för att driva försäljningstillväxt och stärka kundrelationerna i Danmark. Företaget samarbetar nära med etablerade distributörer, men ditt huvudsakliga fokus blir att utveckla starka relationer direkt med slutkunder (B2B). Genom att förstå deras behov och skapa mervärde bidrar du till långsiktiga samarbeten och ökade affärsmöjligheter.
Du kommer även att arbeta tätt tillsammans med kollegor inom marknad, logistik och kundservice för att säkerställa bästa möjliga support till kunderna. Detta är en praktisk och varierad roll där du tillbringar mycket tid ute hos kunder och bygger förtroende. Du rapporterar till Country Sales Manager Benelux & Nordics och blir del av ett internationellt och stöttande team.
DIN PROFIL:
Vi söker dig som är intresserad av en kommersiell karriär och ser detta som en långsiktig möjlighet att växa och utvecklas. Du är dansktalande och bosatt i Sverige, med ett starkt intresse för att arbeta över gränser. Som person är du praktisk, utåtriktad och jordnära - någon som trivs med att vara ute hos kunder och skapa långsiktiga relationer. Du är nyfiken, självständig och en sann doer som gillar variation och har intresse för tekniska produkter. Flytande danska och engelska är ett krav; svenska är meriterande.
LÖN / REKRYTERINGSPROCESS:
Rekryteringsprocessen inleds med en första intervju med en representant från Beyondo, följt av digitala möten med företagets globala HR-chef och säljledning. Ett personligt möte vid företagets europeiska huvudkontor ingår också i processen.
Tjänsten erbjuder ett konkurrenskraftigt ersättningspaket i linje med svenska marknadsnivåer. Fast månadslön ligger på cirka 60 000 SEK (vid boende i Sverige), alternativt cirka 40 000 DKK (vid boende i Danmark), samt bonusstruktur och attraktiva förmåner.
ANSÖKAN:
Är du intresserad av denna roll, vänligen ansök via länken. Vi går igenom ansökningarna löpande och återkommer så snart som möjligt. Observera att vi endast behandlar ansökningar som skickas in via vårt system.
Vid frågor är du välkommen att kontakta guido@beyondo.se
.
