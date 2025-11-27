Säljare till Stellvik
Stellvik AB / Säljarjobb / Värnamo Visa alla säljarjobb i Värnamo
2025-11-27
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stellvik AB i Värnamo
Stellvik växer och vi söker nu en innesäljare som vill vara med på vår fortsatta expansion! Vi står inför att etablera oss på nya marknader och behöver därför stärka vårt team med en social, strukturerad och tekniskt intresserad person.
Som innesäljare hos oss får du en central roll där du både arbetar aktivt med att hitta nya kunder och marknader, men också tar hand om våra befintliga kunder och pågående projekt.
Här får du möjlighet att vara delaktig i en expansiv fas, påverka arbetssätt och processer och växa tillsammans med företaget.Publiceringsdatum2025-11-27Dina arbetsuppgifter
Identifiera och kontakta nya kunder på nya marknader
Arbeta aktivt med både nya och befintliga kunder
Hantera förfrågningar, offerter och kundsupport
Granska och ta fram ritningar till kundprojekt
Följa upp projekt och säkerställa att kundens behov uppfylls
Skapa och vårda långsiktiga kundrelationerKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska - krav
Kunskaper i tyska och/eller franska - stor merit
Teknisk förståelse, gärna erfarenhet av ritningar (t.ex. AutoCAD)
God social kompetens och vana vid kundkontakt
Erfarenhet av B2B-arbete är meriterande
Vem är du?
Du är noggrann, serviceinriktad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du arbetar självständigt, är positiv och gillar när dagarna varierar.
Anställningsvillkor
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 08:00-16:00 måndag-fredag
Anställningsform: Provanställning 6 månader med möjlighet till förlängning/tillsvidare
Plats: Tjänsten är på vårt kontor i Värnamo Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-27
E-post: info@stellvik.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stellvik AB
(org.nr 559022-0017) Jobbnummer
9619160