Säljare Till Fram Stockholm
Fram Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fram Bemanning AB i Stockholm
, Enköping
, Västerås
, Örebro
, Askersund
eller i hela Sverige
SÄLJARE SÖKES TILL FRAM I STOCKHOLM!
Har du lite koll på hotell- och restaurang och letar efter jäkla kul jobb dagtid med hög puls på ett personligt tillväxtföretag i hotell- och restaurangbranschen?
FRAM BEMANNING
FRAM är ett auktoriserat bemanningsföretag inom hotell- och restaurangbranschen med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom passion för branschen och vår personal är vi idag Sveriges snabbast växande bemanningsföretag och har blivit utsedda till Gasellföretag två år i rad. Vi är ett personligt företag med snabba beslutsvägar, har högt i tak och vi tycker om att ha roligt tillsammans och fira framgångar. Vårt kontor här i huvudstaden ligger ett stenkast från Odenplan.
Det går bra verkligen jättebra för FRAM! Med en tillväxt på över 1200% de senaste fyra åren har vi framgångsrikt och hållbart tagit över stora delar av marknaden i Göteborg, Malmö och nu har FRAM etablerat sig på riktigt här i Stockholm sen 2023.
Allt vi gör är med gott omdöme, transparent och vi skippar skitsnacket. Vi är redan Sveriges bästa bemanningsföretag men vi ska bli det bästa restaurangföretaget i Sverige. Låter det ambitiöst? - Bra! Det är vi med.
Självklart är vi är medlemmar i Visita, Kompetensföretagen och är anslutna till kollektivavtal.
JOBBET
Är du ute efter ett slentrianmässigt flashigt kontorsarbete, gillar inte riktigt att träffa mycket folk, tycker det är jobbigt när det ringer på din telefon eller inte pallar svara på mejl? Sluta läsa nu.
Vi jobbar när våra kunder och när våra kollegor jobbar däribland oheligt tidiga morgnar, sena kvällar, ibland helger och röda dagar med en hel del passiv arbetstid. Mot att du oftast är och vill vara tillgänglig så får du jobba som du vill, vart du vill. Vi bryr oss inte när du kommer in på kontoret eller när du går för dagen. På FRAM har du möjlighet till en sund balans i vardagen på riktigt.
Jobba hemifrån, från stranden, utomlands, fjällen eller skärgården. Vi bryr oss verkligen inte så länge du gör ditt jobb. Efter introduktion och viss utbildning styr du helt och hållet dina dagar själv.
Rollen som säljare hos oss är ganska straight forward. Du ska sälja våra tjänster, synas, höras, sparka in dörrar och sprida gospeln. Här kan du stå rakryggad när du träffar framtida kunder och beställare. Vi är helt klart bäst på vad vi gör i branschen och det säger vi inte för att verka coola. Det är fakta.
Du kommer inte att börja från scratch. Vi har redan avtal med alla stora spelare här i Stockholm. Alla våra 100-tals aktiva kunder är referenser och vår leveransnivå i Stockholm är vanisnnigt hög.
Det här är en rätt så tung portfölj att bära. Jobbet kommer ibland vara tufft, ibland otacksamt och när det rasslar till förväntas du leverera med integritet i världsklass.
Vi har korta beslutsvägar, håller sinnessjukt högt tempo emellanåt och har noll tolerans för storbolagsbyråkrati samtidigt som vi arbetar strukturerat och professionellt. Du får frihet under ansvar med riktiga möjligheter att påverka både din egen och bolagets utveckling.
Vi djupdyker i arbetsuppgifter på en eventuell intervju men de är ungefär som du tror.
Krav på dig som är intresserad:
Körkort (bil ej krav)
Erfarenhet från B2B försäljning med bra track record
Erfarenhet av att bygga säljstruktur
Helt bekväm med självständigt arbete och kundkontakt
Erfarenhet av att hantera stort nätverk
Svenska och engelska obehindrat
VEM ÄR DU?
Vi söker dig med en nästan skamlös kamplust och en vilja att bli, om inte odödlig, så bäst i Sverige på ditt jobb. Du vill bli en kraft att räkna med och omöjlig att förneka i hotell- och restaurangbranschen.
Vi söker uteslutande dig som bor i Stockholmsområdet och har, i alla fall lite, koll på hotell och/eller restaurang. Du har svart bälte i att hantera människor likaväl uppskattar goda relationer, är naturlig orädd som är lika delar observant, kritisk som intuitiv.
Du behöver inte nödvändigtvis ha arbetat just inom bemanning eller rekrytering, vilket är premierande såklart, men du måste ha ett par år under bältet som säljare B2B med ett jäkla bra track record. Har du huvudet på skaft och rätt attityd så lär vi och utbildar dig i resten om vad vi pysslar med.
Med jobbet kommer med halvtunga administrativa inslag så du som söker har god förståelse för affärssystem och förstår vikten med att logga typ allt. Du kan också såklart räkna på affärer och förstår relationen mellan kvalitet i relation med priser och andra variabler.
Du som söker denna tjänst förstår att ibland kommer jobbet först.
FRAM ERBJUDER.
Tillsvidareanställning med provanställning 6 månader.
Brant lönekurva. Resultat lönar sig.
Jobba när du vill, som du vill (ish).
Tjänstepension.
Fatöl på kontoret!
MacBook, iPhone med fritt abonnemang.
Friskvårdsbidrag.
SL-kort.
Start: Mars/april eller juli/augusti 2025. Lön: Helt ok! Övriga villkor enligt rådande kollektivavtal.
ANSÖKAN
Ring mig, Douglas, på 08 51 51 29 00 om du har frågor eller skicka in en ansökan så återkommer vi. I denna här rekryteringen lägger vi stor vikt på personlig lämplighet och intervjuer sker löpande fr.o.m. mitten av mars.
Fakta om FRAM
Omsättning 2025: ca 57 mkr
Antal anställda: 100 pers
Antal anställda på kontor: totalt 10 pers
Kontor: Stockholm, Göteborg och Malmö
Sökord: säljare, säljchef, personalchef, kundchef, personalansvarig, kundansvarig, KAM, restaurang, hotell, fnb, personalkoordinator, horeca, hovmästare, barchef, souschef, köksmästare, restaurangchef, konsultchef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7212910-1874630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fram Bemanning AB
(org.nr 559033-8579), https://work.frambemanning.se
Västmannagatan 79 (visa karta
)
113 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Fram Bemanning Jobbnummer
9777962