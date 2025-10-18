Säljare/Prissättare Second Hand

2025-10-18


Vi söker en driven och självständig personal till våran Second Hand butik i SKHLM Centrum.
Arbetet innebär att du driver butiken som din egen och det krävs därmed att du kan ta egna initiativ, vara självständig och lösnings orienterad.
Vi söker dig som brinner för försäljning och merförsäljning. Vet vad det innebär och hur man når resultat. Du kommer jobba med en kollega samtidigt men det är mycket självständigt arbete även om det är viktigt att du jobbar som ett team med din kollega.
Är du en duktig säljare? gillar att hålla ordning och reda och har ett visst intresse för second hand? Då kan detta jobb vara för dig.
Butiken säljer allt från porslin, glas, möbler, belysning till kläder och vi söker en klädansvarig bland annat så har du koll på priser inom second hand är det ett plus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@klarahem.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KlaraHem AB (org.nr 559168-7511)
Skärholmen Centrum (visa karta)
127 48  SKÄRHOLMEN

Arbetsplats
Brocante Second Hand

Jobbnummer
9563447

