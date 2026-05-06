Säljare / Kundansvarig
2026-05-06
Om rollen
Du säljer inte bara ett kassasystem - du säljer en helt ny verklighet för restaurangägare. Vendion ersätter 4-5 separata system med en enda plattform, och du hjälper krögare att förstå vad det innebär för deras vardag. Du ansvarar för hela kundresan - från första kontakt och demo till avstämning efter tre månader.
Du identifierar och kontaktar restauranger som behöver bättre verktyg, genomför demos - både digitalt och på plats - och bygger långsiktiga kundrelationer. Du säkerställer en smidig onboarding tillsammans med support- och installationsteamet.
Vi söker dig som...
Erfarenhet av B2B-försäljning
Genuin förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer
Resultatdriven men empatisk
Självgående och strukturerad
B-körkort och bekväm med kundmöten i regionen
Bonus: erfarenhet från kassasystem eller restaurangtech
Vi erbjuder
En produkt som faktiskt är bättre än alternativen
Var med från början och forma försäljningsorganisationen
Grundarna har 15+ års erfarenhet - genuint stöd och mentorskap
Egenfinansierat bolag som växer långsiktigt
Konkurrenskraftig ersättning med provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vendion AB
(org.nr 559351-4788), https://vendion.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9896141