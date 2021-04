Säljare IT lösningar - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-10Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi söker just nu för vår kunds räkning: Säljare IT lösningarBeskriver du dig som affärsmässig, självgående, professionell och med förmågan att skapa relationer?Är du dessutom intresserad av säkerhet och IT kombinerat med affärsmässigt sälj?Företaget jobbar med skräddasydda digitala lösningar växer i ett snabbt tempo. Nu söker dem en Account Manager.Kom in och bryt ny mark och skapa framgång från grunden!Tjänsten passar dig som vill komma in på ett växande företag som erbjuder dig stora möjligheter till utveckling och härliga kollegor.Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Talent &Partner men du kommer anställas direkt hos vår kund.Vi erbjuder digEn gedigen och väl genomtänkt introduktion där du bland annat kommer att få lära känna Företagets produkter och tjänster.Att arbeta i ett skönt och engagerat team med höga mål!Möjlighet till en unik personlig och professionell utvecklig i ett entreprenöriellt företag med högt driv.Lönemodellen består av grundlön samt möjlighet till väldigt bra provision.Tjänsten är stationerad i Stockholm och innebär nykundsbearbetning på den svenska marknaden.Du kommer till exempel att:Skapa kontakt med potentiella och nya kunder.Vara lyhörd inför kundernas önskemål och försöka hitta den bästa lösningen.Hantera relationsbyggande uppföljning med befintliga kunder.Ansvara för hela relations- och säljprocessen.Skriva och tolka offerter samt avtal.Arbeta med upphandlingar.Vi söker dig somHar 1 års erfarenhet av försäljning eller kundorienterade roller inom B2BTalar och skriver svenska samt engelska obehindrat då det krävs i det dagliga arbetetHar B-körkort.Har grundläggande kunskaper i Office-programmen.Det är meriterande om du:Har erfarenhet av att sälja IT-lösningar inom B2BPersonligheten är viktigast och att du har rätt potential.Så som person är du utåtriktad och trivs med att skapa goda samt långsiktiga relationer i ditt arbete. Du vågar ta initiativ och är lyhörd för att hitta den bästa lösningen.Vidare ser vi att du drivs av att göra affärer som gynnar företaget såväl som kunder. För att trivas i rollen som Account Manager ser vi det som en självklarhet att du är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på bästa sätt.2021-04-10I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-24Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5683325