Säljare 5 timmar/vecka - Bauhaus & co Kb - Säljarjobb i Örebro

Bauhaus & co Kb / Säljarjobb / Örebro2019-12-23Har du förmågan att skapa goda relationer, är lösningsorienterad och brinner för service? Söker du nya utmaningar inom försäljning och har tidigare butikserfarenhet? Då tror vi att du har chansen att bli nästa säljstjärna på BAUHAUS. Vi söker nu en hungrig och ödmjuk säljare.Som säljare på en säljavdelning är du produktexperten på en eller flera säljavdelningar och din viktigaste uppgift är att hjälpa kunderna i varuhuset. Du ska vara lyhörd för kundens behov och önskemål och alltid överträffa kundernas förväntningar i alla lägen.Vår målsättning är att ha branschens bästa service. Därför ska du kunna möta många människor, som alla har en förväntan om att bli hjälpta snabbt, effektivt och vänligt, även när det är mycket att göra.2019-12-23Du har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning mot detaljhandeln. Du behärskar svenska i tal och skrift, engelska i tal samt har ett gott siffersinne. Vi söker efter dig som tycker om och är duktig på att arbeta med människor samt är väldigt service- och kundfokuserad. Vi ser gärna att du är lösningsorienterad som person och alltid försöker ha en positiv inställning till din omgivning. Du är utöver detta även noggrann, stresstålig, flexibel och målmedveten. Erfarenhet inom ovanstående områden är meriterande och det är en fördel om du har specialistkunskap inom BAUHAUS säljområden. Körkort lägst AM är ett krav.BAUHAUS erbjuder utvecklande tjänster i en spännande arbetsmiljö som karaktäriseras av medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter. Tillsammans bidrar hela BAUHAUS personalstyrka till varuhusets framgång där varje del fyller sin funktion. Utöver bonusavtal och personalförmåner lägger vi ett stort fokus på talangutveckling och internrekrytering. Är du en person som trivs i ett högt tempo och alltid gör ditt bästa? Då önskar vi att se dig som en av våra nya medarbetare för att tillsammans forma framtiden för BAUHAUS i Sverige, såväl som i Europa.Varaktighet, arbetstid5 h / vecka jan-majEnligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2020-01-12Bauhaus & Co KB5019153