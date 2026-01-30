Säljare 3,5 h/v DinSko Linköping City
Nilson Group AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2026-01-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nilson Group AB i Linköping
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
, Västervik
eller i hela Sverige
NilsonGroup AB är en av Skandinaviens ledande skokoncerner med E-handel och butiker i Sverige och Norge. Genom våra butikskoncept DinSko och Skopunkten kan vi erbjuda något som passar för alla. Ett oslagbart utbud med låga priser för hela familjen. Vill du jobba med mode och skor är NilsonGroup det självklara valet - vi gör det enkelt, kul och inspirerande att handla skor!Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker säljare med ett stort intresse för skor, mode och trender. Vi erbjuder dig ett varierande, kundinriktat och utmanande arbete. Du kommer att jobba i vår butik med försäljning av skor, exponering och lagerhantering. Vi har en modern och trevlig butiksmiljö. Arbetet innebär att du både gillar att jobba i team med dina kollegor såväl som självständigt. Med en vilja att lära sig och utvecklas kan vi erbjuda ett spännande och innehållsrikt arbete där varje dag inte är den andra lik.
Din primära arbetsuppgift är framför allt att alltid ha kunden i fokus. Du kommer även att arbeta aktivt med merförsäljning, hålla dig uppdaterad om aktuella försäljningskampanjer och uppföljning av dessa, underhåll av butiksmiljö samt verka för och sträva mot 100% kundnöjdhet.
Vem söker vi?
Du har en pågående eller en genomförd gymnasieutbildning. Du har tidigare erfarenhet av försäljning i butik med hög servicegrad, du drivs av och trivs med att sälja och jobba efter uppsatta nyckeltal och mål. Du sätter alltid kunden i fokus och jobbar på ett serviceinriktat sätt.
Vi söker dig som är positiv, lyhörd och stresstålig. Att vara engagerad, driven och ha vana av att ta egna initiativ är andra viktiga egenskaper som vi eftersöker hos dig. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och din roll som säljare. Du är social, öppen och arbetar både kundorienterat och försäljningsinriktat.
Vi söker dig som
har kassavana
har erfarenhet av att ha arbetat i butik tidigare
har pågående eller en genomförd gymnasieutbildning
har fyllt 18 år när du tillträder tjänsten
har god samarbetsförmåga
Vi ser det som meriterande om du har
exponeringskunskaper från tidigare arbete
erfarenhet av att ha jobbat med mode/detaljhandel tidigare
gått säljutbildning
Information om tjänsten
Befattning: Vi söker nu en säljare till DinSko i Linköping City.
Omfattning: 3,5 timmar/vecka, främst kvällar och helger. Vikariat t.o.m. 2026-06-21 med möjlighet till sommarjobb efter vikariatets slut.
Tillträde: 2026-03-09.
Sista ansökningsdag är 2026-02-15. Rekrytering sker löpande under ansökningstiden. Därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via länk till vårt rekryteringssystem, ej via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7139082-1817142". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nilson Group AB
(org.nr 556192-9315), https://karriar.nilsongroup.com
Tanneforsgatan 2 (visa karta
)
582 24 LINKÖPING Arbetsplats
NilsonGroup Jobbnummer
9715287