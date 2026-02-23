Säljare
Aksabkemi söker nu en engagerad och driven person som vill vara med och stärka vår position på den svenska konsumentmarknaden för hushållsrengöringsmedel.
Om rollen
I denna roll ansvarar du för att utveckla och bearbeta konsumentledet genom aktiva insatser mot återförsäljare, butikskedjor, e-handelsplattformar och andra relevanta kanaler. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt för att öka vår närvaro och försäljning av våra hushållsprodukter.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Identifiera och utveckla nya kundrelationer inom konsument- och detaljhandelsmarknaden
Genomföra kundbesök, produktpresentationer och förhandlingar
Följa upp försäljning, kampanjer och marknadsaktiviteter
Analysera trender och kundbehov för att bidra till produktutveckling
Bygga långsiktiga samarbeten med återförsäljare och distributörer
Driva aktiviteter som stärker varumärket och ökar synligheten i butik och online
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning eller marknadsbearbetning, gärna inom konsumentvaror eller rengörings-/hygienprodukter
Är självgående, resultatorienterad och trivs i en roll med stort eget ansvar
Har god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa relationer
Har B-körkort och kan resa i tjänsten
Har känsla för kundbehov och ett intresse för hållbara och effektiva rengöringslösningar
Vi erbjuder
En möjlighet att påverka och bygga upp ett växande produktområde
Ett familjärt företag med korta beslutsvägar och stort engagemang
Kvalitativa produkter utvecklade och producerade i Sverige
Goda utvecklingsmöjligheter och ett stimulerande arbete i en växande bransch
Om Aksabkemi
Aksabkemi tillverkar professionella rengöringsprodukter och kemitekniska lösningar med hög kvalitet. Vi finns i Tumba och levererar till kunder över hela landet. Nu expanderar vi mot konsumentmarknaden och söker dig som vill vara med på resan. Så ansöker du
