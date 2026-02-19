Säljare
Säljare sökes till vår depå i Malmö
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad säljare till vår depå i Malmö. Vill du vara med och bidra till att utveckla vår verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen? Vi erbjuder ett varierande arbete där du kombinerar kundkontakt med praktiskt maskin- och servicearbete - med stora möjligheter att växa både i din yrkesroll och som person.
Om rollen
Som Säljare är ditt huvuduppdrag att skapa värde för våra kunder genom högklassig service, försäljning och uthyrning av våra maskiner och tjänster. Du blir en central kontaktpunkt för våra kunder, guidar genom hela vårt sortiment och visar hur våra lösningar kan förenkla deras vardag.
Du arbetar nära kollegorna på depån och tillsammans strävar ni efter att alltid hitta den bästa lösningen för kunden. Rollen innebär att du både tar hand om befintliga kunder och till viss del aktivt söker upp nya.
I rollen ingår:
Mötet med kunden - ge råd, svara på frågor och guida till rätt lösning
Delta i möten ute på våra projekt, såsom månadsmöten och uppstartsmöten.
Hantera beställningar, följa upp uthyrningar och boka transporter.
Bidra till ett gott arbetsklimat genom samarbete och engagemang.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, tekniskt intresserad och gillar att arbeta både praktiskt och kundnära. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i en miljö där det händer mycket.
För att lyckas i rollen krävs att du har:
B-körkort
Truckkort
Maskinkunskaper
Erfarenhet från uthyrningsbranschen
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser också att du är:
Kommunikativ och förtroendeingivande i kundkontakt
Noggrann, ansvarstagande och initiativtagande
Flexibel
En lagspelare som bidrar till samarbete och trivsel
Meriterande kompetenser:
Maskinvana från bygg-, entreprenad- eller industribranschen
Erfarenhet av enklare maskinreparationer och servicearbete
Vana av uthyrning, logistik eller kundservice inom teknik/bygg
Vi strävar efter en jämnare könsfördelning på vår depå och välkomnar därför gärna kvinnliga sökanden.
Ansökan och kontakt
Har du frågor kring tjänsten? Kontakta gärna:
Camilla Sandberg, Depåchef - camilla.sandberg@lambertsson.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
