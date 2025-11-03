Säljare
2025-11-03
Innesäljare sökes till Trollhättan
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad innesäljare till vår projektdepå i Trollhättan. Vill du vara med och bidra till att utveckla vår verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen? Vi erbjuder ett varierande arbete med stora möjligheter att växa både i din yrkesroll och som person.
Om rollen
Som Innesäljare är ditt huvuduppdrag att skapa värde för våra kunder genom högklassig service, försäljning och uthyrning av våra maskiner och tjänster. Du blir en central kontaktpunkt för våra kunder, guidar genom hela vårt sortiment och visar hur våra lösningar kan förenkla deras vardag.
Vi söker en driven innesäljare med stort operativt driv som är organiserad och inte tvekar att åka ut för att möta kunder och säkerställa bästa möjliga service under hela uthyrningsprocessen. Du erbjuder våra kunder vägledning och bästa möjliga service utifrån deras behov och finns tillgänglig för dem under hela uthyrningsprocessen.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, tekniskt intresserad och gillar att arbeta både praktiskt och kundnära. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i en miljö där det händer mycket.
För att lyckas i rollen krävs att du har:
B-körkort
Försäljningserfarenhet
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser också att du är:
Kommunikativ och förtroendeingivande i kundkontakt
Noggrann, ansvarstagande och initiativtagande
Flexibel och stresstålig
En lagspelare som bidrar till samarbete och trivsel
Meriterande kompetenser:
Maskinvana från bygg-, entreprenad- eller industribranschen
Truckkort
Erfarenhet av enklare maskinreparationer och servicearbete
Vana av uthyrning, logistik eller kundservice inom teknik/bygg
Ansökan och kontakt
Har du frågor kring tjänsten? Kontakta gärna:
Tim Skenhede - tim.skenhede@lambertsson.com
Paula Mendoza, HR-koordinator - paula.mendoza@lambertsson.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Om Lambertsson
Lambertsson är det personliga företaget där människan är i fokus. För oss är det viktigt att vara delaktiga, ha möjlighet att påverka och utvecklas på jobbet. Vi erbjuder en trygg anställning i en organisation som förenar det lilla företagets dynamik med det stora företagets resurser.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Detta är ett heltidsjobb.

Lambertsson Sverige AB
556190-1637
Lambertsson AB
9585648