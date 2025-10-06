Säljare
Magasin Friend Of Brands AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2025-10-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Magasin Friend Of Brands AB i Jönköping
Magasin Friend of Brands arbetar med försäljning av produkter för köket och det dukade bordet och i vårt sortiment hittar du allt från knivar, glas och stekpannor till pepparkvarnar och brödrostar. Vi är en väletablerad och uppskattad aktör i branschen och distribuerar sedan mer än 50 år tillbaka ett antal internationella varumärken till svenska och nordiska återförsäljare. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping och lagret i Hillerstorp. Vi söker nu en säljare till den svenska marknaden.
Tjänsten innefattar:
Resande försäljning mot butiker. Detta innebär i snitt tre resdagar/två övernattningar/vecka. Dessutom ett par längre resor per år (mån-fre). De dagar man inte reser utgår man från kontoret i Jönköping.
Försäljning mot key accounts, offertskrivning, avtalsförhandling, kampanjplanering.
Säljarbetet omfattar både försäljning mot existerande kunder och nykundsbearbetning.
Vi ser gärna att du har:
Dokumenterad erfarenhet av försäljning via återförsäljare - gärna i närliggande branscher/produktområden/konsumentprodukter.
Digital kompetens och gärna erfarenhet av försäljning mot e-handlare
En självgående, orädd och utåtriktad personlighet - du drivs av att leverera resultat
Ett flexibelt och prestigelöst arbetssätt - vi är en liten organisation där vi hjälper varandra och hugger i där det behövs.
Energi, positiv inställning och alltid med fokus på lösningar snarare än problem
Vi erbjuder:
Världens roligaste produkter, en gedigen produktutbildning och kontinuerlig stöttning.
En arbetsgivare med gott renommé i branschen och en väl upparbetad kundbas.
Världens bästa kollegor i ett familjärt och härligt gäng.
Lön med en fast del och en del du själv kan påverka
Tjänstebil
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Vi vill ha din ansökan via e-post. Skicka din ansökan med CV till anette@magasin.nu
senast 19 oktober, urval sker löpande. För frågor kring tjänsten kontakta VD Anette Senke 0704-192958, anette@magasin.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: anette@magasin.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magasin Friend Of Brands AB
(org.nr 556402-1086)
Östra Storgatan 20 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Anette Senke anette@magasin.nu 0704192958 Jobbnummer
9541787