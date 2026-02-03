Säljare - Grundlön + provision

Evify Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-02-03


Älskar du försäljning och vill göra skillnad? Bli en del av vårt team!
Vi letar nu efter engagerade säljare till vår satsning på solceller och batterier för villaägare. Jobbet sker via telefon och du får möjligheten att bidra till en mer hållbar värld!
Vad innebär rollen?
Bygga långsiktiga kundrelationer genom aktiva samtal
Bearbeta varma leads samt viss del nykund
Ta fram anpassade energilösningar till kunden


Vi erbjuder:
Utbildning och regelbunden coachning inom försäljning och produktkännedom
Trygg anställning med fast lön + provision
En arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter
Tider: Måndag-fredag, kl 08.30 - 17.30


Vi ser gärna att du:
Är glad och målmedveten
Har minst 3 månaders erfarenhet av service och försäljning
Meriterande om du har en tekniks bakgrund

Vi rekryterar digitalt och skickar viktig information via sms - håll ögonen öppna!
Ansök nu - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5858424-1820651".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Evify Sweden AB (org.nr 559176-2496), https://careers.evify.eu
Stallarholmsvägen 40 (visa karta)
124 59  BANDHAGEN

Arbetsplats
Evify

Jobbnummer
9719441

