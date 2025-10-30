Säljare - Grundlön + Provision
2025-10-30
Mezmer & Partners AB grundades 2018 och har sedan dess utvecklats till ett dynamiskt förvaltnings- och holdingbolag. Med starkt fokus på långsiktig tillväxt och hållbara resultat samarbetar vi tätt med våra investerare och portföljbolag för att skapa värde för alla våra intressen.
Vår callcenter-verksamhet hanteras av vårt helägda dotterbolag Superb Group AB. Superb Group samarbetar med några av Sveriges främsta varumärken, inklusive landets största elleverantör och levererar högkvalitativa tjänster inom försäljning. Vi är stolta över våra höga kvalitetsstandarder, engagerade medarbetare och långvariga kundrelationer, som tillsammans utgör grunden för vår fortsatta framgång och tillväxt.
Om jobbet Letar du efter ett jobb som kombinerar utvecklingsmöjligheter med en attraktiv lönemodell? Vi söker nu drivna säljare till vårt kontor i Solna, ett stenkast från pendeltåget och Mall of Scandinavia.
I rollen kommer du att kontakta privatpersoner för att erbjuda elavtal eller bredbandstjänster. Vi samarbetar med Sverige och Nordens största elleverantör och erbjuder bredbandslösningar från några av landets mest välkända telekomvarumärken. Det ger dig utmärkta förutsättningar att lyckas redan från start!
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en chans att växa, påverka din egen lön och bli en del av en arbetsplats där engagemang och laganda står i centrum. Vi firar våra framgångar tillsammans och ser till att arbetsdagarna präglas av både fokus och glädje!
Vad vi erbjuder:
Grundlön + Generös provision Vi erbjuder en fast grundlön baserad på erfarenhet och en provisionsmodell som ger dig möjlighet att nå höga lönenivåer
Preliminär 35-timmars arbetsvecka Måndag - Torsdag: 09.00-17.15, Fredag: 09.00-16.00
Semester 25 semesterdagar per år
Utveckling, stöd och gemenskap Vi erbjuder kontinuerlig utbildning, coaching och teamaktiviteter för att främja din utveckling. AW, säljtävlingar och andra aktiviteter tillsammans med fantastiska kollegor.
Omfattning: Heltid
Vi söker dig som:
Är både kommunikativ och serviceinriktad med en naturlig förmåga att bygga relationer och leverera hög kundnöjdhet
Har ett starkt engagemang och driv för att nå dina mål
Talar och skriver flytande svenska
Erfarenhet av försäljning är ett plus men inget krav
Anställning och start: Vi erbjuder en 6 månaders provanställning, som därefter övergår till en tillsvidareanställning. Startdatum sker löpande.
Ansökan: Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart du har möjlighet. Vi ser fram emot att läsa den! Välkommen med din ansökan! Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mezmer & Partners AB
(org.nr 559169-5670), https://mezmerpartners.se/ Arbetsplats
Mezmer & Partners Jobbnummer
