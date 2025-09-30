Säljare - Grundlön + provision
Evify Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evify Sweden AB i Stockholm
Älskar du försäljning och vill göra skillnad? Bli en del av vårt team!
Vi letar nu efter engagerade säljare till vår satsning på solceller och batterier för villaägare. Jobbet sker via telefon och du får möjligheten att bidra till en mer hållbar värld!
Vad innebär rollen?
Bygga långsiktiga kundrelationer genom aktiva samtal
Bearbeta varma leads samt viss del nykund
Ta fram anpassade energilösningar till kunden
Vi erbjuder:
Utbildning och regelbunden coachning inom försäljning och produktkännedom
Trygg anställning med fast lön + provision
En arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter
Tider: Måndag-fredag, kl 08.30 - 17.30
Vi ser gärna att du:
Är glad och målmedveten
Har minst 3 månaders erfarenhet av service och försäljning
Meriterande om du har en tekniks bakgrund
Vi rekryterar digitalt och skickar viktig information via sms - håll ögonen öppna!
Ansök nu - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evify Sweden AB
(org.nr 559176-2496), https://www.evify.se Arbetsplats
Evify Kontakt
info@missions.se info@missions.se Jobbnummer
9534088