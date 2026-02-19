Säljande Projektledare till Fescon AB
2026-02-19
Nu söker Fescon AB en Säljande Projektledare som vill vara med och bygga vidare på Fescons tillväxtresa i södra Sverige.
Fescon AB är ett internationellt etablerat företag inom bygg- och industribranschen som utvecklar och tillverkar högkvalitativa bruk, sand- och ytbeläggningsprodukter samt tekniska systemlösningar för professionella kunder. Bolaget är den största finländska tillverkaren inom sitt segment och levererar produkter och tjänster till kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Fescon stöttar yrkesproffs genom hela bygg- och industriprocessen, från val av lösningar och material till teknisk rådgivning, leverans och långsiktig support. Genom stark produktutveckling, hållbarhetsfokus och innovativa lösningar, såsom patenterade och miljövänliga material för kraftverk och industri, bidrar Fescon till mer effektiva och resursbesparande projekt.
Som arbetsgivare lägger Fescon stor vikt vid sina medarbetare. Personalen är företagets viktigaste resurs och bolaget arbetar aktivt med att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö. Här råder en familjär kultur med stark teamkänsla, coachande ledarskap. Hos Fescon får du möjlighet att ta ansvar, fatta egna beslut och utvecklas långsiktigt i din roll.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som Säljande Projektledare på Fescon får du en central roll i företaget. Du ansvarar för att skapa, utveckla och förvalta kundrelationer inom bygg- och industrisektorn samt driva affärer och projekt från första kontakt till färdig leverans.
Du utgår hemifrån, planerar självständigt din vardag och resor är en naturlig del av tjänsten. Rollen kombinerar försäljning, rådgivning och projektledning och passar dig som trivs med frihet under ansvar.
Du arbetar med både befintliga och nya kunder, från mindre affärer till större kundansvar, med både korta och längre sälj- och projektcykler.
• Bygga och utveckla långsiktiga relationer med kunder inom bygg och industri
• Bearbeta nya affärsmöjligheter och identifiera kundbehov
• Planera och genomföra möten via telefon, mejl och ute hos kund
• Driva och projektleda affärer från start till avslut
• Arbeta strukturerat med uppföljning, offert och prognos
• Samarbeta med interna funktioner för att säkerställa bästa leverans och kundupplevelseProfil
Du är en driven, självgående och disciplinerad person som trivs med att ta stort eget ansvar. Du har förmågan att strukturera ditt arbete, prioritera rätt och driva dina processer framåt på egen hand.
Som person är du nyfiken, innovativ och lösningsorienterad. Du tycker om att bygga förtroende, skapa långsiktiga relationer och vill utvecklas tillsammans med företaget över tid. Du motiveras av att arbeta nära kund och att se konkreta resultat av ditt arbete.Kvalifikationer
• Finska i tal
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• Teknisk förståelse och intresse för tekniska lösningar
• Erfarenhet av behovsbaserad och rådgivande kunddialog
• Tidigare arbete i liknande roll med ansvar för försäljning, affärer eller projekt i B2B-miljö
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet från bygg- eller industribranschen
• Erfarenhet av B2B-försäljning eller projektledning
Fescon erbjuder
• En fri och ansvarsfull roll med stor möjlighet att påverka ditt arbete
• Tjänste-/förmånsbil
• Konkurrenskraftiga villkor
• Varierande och mångsidiga arbetsuppgifter nära kund
• Coachande ledarskap och goda utvecklingsmöjligheter
• En trygg, inkluderande och familjär företagskultur med stark teamkänsla
Du inleder din anställning med en introduktion där du lär dig om Fescons produkter, lösningar och arbetssätt. Här blir du en del av ett engagerat företag där samarbete, kvalitet och hållbarhet står i fokus.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Södra Sverige (hemmakontor med resor i tjänsten)
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Fescon med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på joel.molin@saleshub.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581)
Dannemoragatan, 18 (visa karta
)
113 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Saleshub Jobbnummer
9751179