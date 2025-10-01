Säljande Platschef
2025-10-01
Är du en målinriktad och engagerad ledare som även älskar mötet med kund? Då kan du vara den vi söker!
Som Säljande Platschef hos oss på Ahlberg Bil i Olofström har du det övergripande ansvaret för hela anläggningen, inklusive försäljning, verkstad och reservdelar. Ditt huvudfokus ligger på att leda och utveckla teamet samt driva försäljningen framåt, men du har även ett strategiskt ansvar för att säkerställa att alla avdelningar arbetar mot gemensamma mål. Du kommer att ha ett nära samarbete med servicechef, som ansvarar för den dagliga driften inom service. Tillsammans säkerställer ni att kunderna får en förstklassig upplevelse genom hela kundresan - från försäljning till service och reparation. Utöver ditt ledarskap kommer du själv vara aktiv i bilförsäljningen, där du deltar i kundmöten, säljer bilar, bygger långsiktiga relationer och utvecklar lokala affärer. Att sälja bil kommer vara det du lägger merparten av din tid på. Du ansvarar också för att skapa en attraktiv och välkomnande anläggning, där både kunder och medansvariga trivs.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Leda och coacha försäljningsteamet för att optimera affärerna och kundupplevelsen.
* Aktivt arbeta med försäljning av begagnade bilar.
* Ha det övergripande ansvaret för försäljning, verkstad och reservdelar.
* Samarbeta nära med servicechef för att driva hela anläggningen framåt.
* Ansvara för anläggningens resultat, försäljningsmål, omsättning medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet.
* Skapa och underhålla relationer med kunder, samarbetspartners och lokala aktörer.
* Säkerställa att lokalerna är välkomnande och representerar vårt varumärke.
* Ha personalansvar och arbetsmiljöansvar för säljare och verksamhetschef.
* Samarbeta med de centrala funktionerna och rapportera till VD.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och resultatinriktad ledare med ett starkt affärsdriv. Du har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom bilbranschen, och har arbetat i en ledande roll där du coachat och utvecklat team. Du trivs i en dynamisk miljö och har förmågan att fatta snabba beslut när det behövs.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
* Har dokumenterad erfarenhet av försäljning och ledarskap.
* Är en relationsbyggare med hög social kompetens.
* Har en stark drivkraft att utveckla både verksamhet och medarbetare.
* Är prestigelös, närvarande och engagerad i den lokala verksamheten och det lokala näringslivet.
* Har erfarenhet av resultat- och budgetansvar.
* Är flexibel och beredd att arbeta vissa helger vid behov.
* Har B-körkort (manuell) och behärskar svenska i tal och skrift.
* Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
Omfattning och placeringsort
Tjänsten är på heltid, vi tillämpar provanställning. Placeringsort är Olofström.
Varför Ahlberg Bil?
Hos oss på Ahlberg Bil får du en trygg anställning. Vi är anslutna till kollektivavtal med tillhörande försäkringar. Vi har förmåner så som friskvårdsbidrag, personalrabatter och möjligheter att skapa ett stort nätverk inom de orterna vi arbetar på. Vår bransch är föränderlig och här får du möjligheten att utvecklas tillsammans med oss. Inom Ahlberg Bil arbetar vi aktivt med att öka mångfalden inom vår verksamhet. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet
Är du redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag!
