Säljande Konsultchef
2026-04-26
Om jobbet
Vill du vara på en prisbelönt arbetsplats där du kan hjälpa människor att hjälpa andra människor varje dag?
Är du dessutom en person som vill jobba med relationsbaserad försäljning och som trivs med att prata i telefon?
Då vill du inte missa den här tjänsten!
Vi består i dagsläget av ett hårt arbetande team med mycket engagemang och positiv energi där alla arbetar mot samma mål - vi vill tillsätta alla uppdrag i Sverige och Norge för att bidra till en bättre sjukvård.
Den här tjänsten riktar in sig helt och hållet mot vår svenska marknad där vi bemannar med främst sjuksköterskor och läkare runt om i hela Sverige.
Vår resa började under 2019 när fyra barndomsvänner från Enköping startade Viva Bemanning i de lokaler vi sitter idag. Sedan dess har utvecklingen gått i en hög fart och vi har blivit prisbelönta som tex. Sveriges snabbast växande bemanningsföretag, Gasellpris, finalister i årets mångfaldsföretag m.m.
Vi har våra kontor i dagsläget belägna i Enköping, Sundbyberg samt Oslo. Du är tänkt att komma in i ett team i Enköping bestående av erfarna konsultchefer som kommer lära dig allt du behöver veta för att bli en toppspelare i branschen.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Som konsultchef hos oss kommer du att ansvara hela bemanningsprocessen.
Det innebär att du har ansvar för allt från första kontakt med en konsult till det som sker därefter. Som ny har du ingen upparbetad konsultbas utan du behöver bygga upp den själv vilket innebär en hel del "search" av nya kandidater. Första kontakt sker majoriteten av alla gånger genom telefonsamtal, men det kan även vara via mail eller genom olika sociala medier. De kandidater du sedan hittar har du i uppgift att matcha med det bäst lämpade uppdrag som finns för att sedan hålla löpande uppföljning kring konsultens uppdrag för att bibehålla en professionell och långvarig relation.
Ovan innebär summerat ett konsultansvar och merförsäljning där du självständigt ansvarar för att etablera nya, samt bibehålla befintliga konsulter med allt vad det innebär. Du kommer genomföra kravprofilstagningar, kvalitetssäkring, förhandla löner, signera avtal, boka boenden/resor och mycket mer. Över tid kommer du i den här tjänsten även få möjlighet att ta hand om vissa av företagets kunder.
Om dig:
För att passa in hos oss och klara av rollen som konsultchef krävs det att du är:
Positiv, Lösningsfokuserad, Social, Målinriktad och kan arbeta i högt tempo.
För långvariga relationer och professionalism är **disciplin och hög arbetsmoral** viktiga faktorer och vi ser även gärna att du är en lagspelare och tävlingsinriktad. Mycket handlar om bra kommunikation och du får gärna vara en person som är bra på att både ge och ta emot feedback. Sunt förnuft kan ta dig långt inom företaget!
Andra kvaliteter vi eftersöker är:
En person som älskar utmaningar och som ständigt vill utvecklas.
Det är viktigt att du kan både skriva och tala flytande svenska.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom sälj och/eller rekrytering är meriterande.
Inställningen är A och O för oss och något vi värdesätter högt på Viva Bemanning.
Vi erbjuder dig:
Du blir en del av ett härligt team som arbetar tätt tillsammans och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi sitter i anrika Fanna Slott, skiftnyckelgrundaren JP Johanssons gamla hem, och erbjuder dig:
• Möjligheten att påverka din lön varje dag.
• Goda utvecklingsmöjligheter och en tydlig karriärtrappa.
• Centralt beläget kontor med drivna och härliga kollegor
• Löpande Coachning
• Möjlighet att träna under arbetsdagen
• Regelbundna kick-offer
• Tjänstepension vid tillsvidareanställning
• Friskvårdsbidrag 5000 kr vid tillsvidareanställning.
Om anställningen:
Start: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse
Placering: Enköping
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Lön: Grundlön + Provision. 22.000 - 25 000 kr i grundlön per månad samt provision som normalt efter 1-2 år förväntas generera minimum 7 000 kr - 25 000 kr/månad+ beroende på prestation. I takt med att du etablerar en större bas med konsulter finns möjligheter till ökad provision.
Hur du söker tjänsten:
För att söka tjänsten skickar du ditt CV och Personligt genom att gå längst ner på den här sidan och trycka på "skicka in ansökan".
Vi har flera annonser ute just nu, var därför tydlig med vilket kontor du söker dig till genom att skriva "Konsultchef Sverige - Enköping" i rubriken på ditt mail.
Vi behandlar alla ansökningar vartefter de kommer in och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vänta inte med att söka!
Du söker här: https://vivabemanningledaigajobb.careers.haileyhr.app/sv-SE/job/6e7228b3-ed0f-4111-94b7-d537f49ea521/52d13a0b-914b-45af-b1d4-e2cdc764dd83/f5e68603-fada-49ff-9ce0-5120a5ca21e2
Om Viva Bemanning
Vi är ett prisbelönat bemanningsföretag som arbetar med konsulter och kunder över hela Sverige och Norge. Vi vill ge förstklassig hjälp så att våra konsulter kan hjälpa så många det bara går. Vi är grundade och har vårt huvudkontor i Sveriges närmaste stad Enköping. Våra andra kontor ligger placerade i Sundbyberg och Oslo. Vi strävar mot att göra det lilla extra varje dag och jobbar löpande med att främja hälsa och välmående både internt och externt. Vi är certifierade mot ISO9001 och ISO14001.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Via länken i ansökningen
E-post: bemanning@vivabemanning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsultchef Sundsvall".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559198-2029), http://vivabemanning.se
Viva Bemanning - Enköping
9876198