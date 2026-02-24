Säljande bemanningskoordinator
Veteranpoolen AB / Backofficejobb / Uddevalla Visa alla backofficejobb i Uddevalla
2026-02-24
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veteranpoolen AB i Uddevalla
, Kungälv
, Lerum
, Göteborg
, Borås
eller i hela Sverige
Är du en social och engagerad person som älskar händelserika arbetsdagar? Vill du vara den som ser till att pensionärer får möjligheten att bidra till samhället, samtidigt som de får nya vänner och känner sig behövda? Då är detta jobbet för dig!
Veteranpoolen jobbar med företagsbemanning samt privatkunder inom områdena hantverk, trädgård och hushållsnära tjänster och har en stor pool med skickliga veteraner som utförare. Veteranpoolen i Uddevalla drivs av en engagerad entreprenörer som nu vill hitta en toppenkollega att jobba ihop med mot ännu fler framgångar! Teamkänslan är viktig på kontoret och arbetsdagarna ska vara både produktiva och roliga!
I denna roll finns stort utrymme för eget ansvar, där du blir en del av att säkerställa att både kunder och veteraner blir hjälpta och nöjda. Ditt fokus blir att jobba med privatkundsaffären där våra kunder köper ROT & RUT-tjänster, men du kommer även vara involverad i andra delar då det är ett litet företag och samarbete mellan kollegor är en förutsättning för framgång.
Rollen är kommunikativ, social, varierande och utmanande, där kundkontakt och försäljning är en stor del av din arbetsdag. För att trivas i rollen ska du vara en problemlösare som finner glädje i att underlätta kundernas vardag.
I din roll kommer du att:
Ta emot och registrera inkommande uppdrag inom RUT och ROT i våra system.
Proaktiv försäljning och kundvård via telefon.
Matcha rätt veteran med rätt kund - för den där perfekta matchningen!
Stötta våra veteraner i stort och smått.
Deltaga på veteranträffar - så som sommarfester, julmingel och bowlingturnering.
Telefonen och datorn är dina främsta arbetsredskap, och älskar du att lyfta luren och skapa kontakt så är det här verkligen rätt plats för dig!
Vem är du?
Du är en glad, social och driven tävlingsmänniska som alltid får saker att hända! Med din energi och ditt engagemang ser du till att kunder och veteraner blir nöjda, samtidigt som du har koll på detaljerna och trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt. Du gillar att arbeta mot uppsatta siffror och mål och du ger dig inte förrän vi tillsammans når dem!
Vi tror att du har erfarenhet från roller som inneburit kundkontakt och service. Du har en god administrativ förmåga, datavana, skinn på näsan, är lösningsorienterad, och har alltid ett öga på att skapa hög kundnöjdhet. Har du kunskaper inom trädgård eller hantverk ser vi det som meriterande, men viktigast av allt är att du gillar människor och relationer! B-körkort är ett krav.
Om anställningen
Tjänsten är på 80% och du blir anställd på lokalkontoret i centrala Uddevalla. Kontoret ligger på Göteborgsvägen 7 i Uddevalla, där vi tror och hoppas att du kommer att trivas eftersom vi anser att vi utför arbetet mestadels därifrån. Sista ansökningsdag är 18mars och tillträde sker enligt överenskommelse.
Varför Veteranpoolen?
Veteranpoolen är inte bara en arbetsplats - det är en plats där vi ser till att både veteraner och vi på kontoret får en extra guldkant på tillvaron. Här får du möjligheten att jobba i en positiv och uppmuntrande miljö där vi strävar efter gemenskap och samarbete. Vi tror på att ha kul på jobbet och att göra skillnad - varje dag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veteranpoolen AB
(org.nr 556905-1070)
Göteborgsvägen 7 (visa karta
)
451 42 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uddevalla Jobbnummer
9761712