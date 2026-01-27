Sälj- och affärsstöd med goda Excelkunskaper!
2026-01-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
, Tibro
, Töreboda
, Lidköping
, Habo
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i en roll där affärsförståelse, systemkompetens och administrativ skärpa möts, samt där du får vara en nyckelperson i att skapa lönsamma, skalbara och kundanpassade affärsflöden? Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete i gränslandet mellan sälj, system och affärsadministration och som vill bidra bolagets operativa framgång. Rollen är förlagd i Skövde, men du förväntas kunna arbeta från företagets Lidköpingskontor en dag i veckan.
Om rollenSom Sälj- och affärsstöd blir du en central funktion i ett kundteam och en naturlig länk mellan säljorganisationen, affärssystemet och kundsupporten. Du ansvarar för att komplexa kundavtal, prislogiker och strukturer sätts upp korrekt i systemen, och att affären fungerar lika bra i praktiken som på papperet.
Med din erfarenhet förstår du snabbt affärens helhet och är en trygg rådgivare i frågor som rör prissättning, avtalslogik och kundstruktur. Du arbetar tätt tillsammans med säljarna och bidrar till att skapa stabila, effektiva och kundanpassade lösningar.
Exempel på uppgifter:
Upprätta, förändra och optimera kundstrukturer, avtal och prisbilagor i affärssystemet
Designa, bygga och vidareutveckla prismodeller samt säkerställa att prisflöden fungerar som avsett
Kvalitetssäkra mer komplexa affärsunderlag i nära samarbete med sälj- och KAM-organisationen
Fungera som expertstöd inom affärslogik, systemanvändning och processfrågor
Ansvara för registervård, datakvalitet och kontinuerlig uppdatering av kundinformation
Identifiera, driva och implementera förbättringsinitiativ kopplade till system och processer
Vara rådgivande part vid uppsättning av större avtal, offerter och kundspecifika lösningar
Vi söker dig som
Trivs i en koordinerande och affärsnära roll, och du har vana av att arbeta självständigt i komplexa systemmiljöer. Du är trygg i dialogen med både säljare, ledning och kundteam och tar gärna en aktiv roll i att utveckla arbetssätt.
Minst två års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom sälj-, affärs- eller ekonomistöd
Mycket god systemvana, gärna från större affärs- eller ERP-system som exempelvis Microsoft Dynamics, SAP eller liknande
Stark förståelse för prissättning, avtal, affärslogik och processflöden
Erfarenhet av att hantera flera parallella förfrågningar med hög kvalitet och struktur
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av:
Arbete med kund- och prisstrukturer i större organisationer
KAM-support eller annan typ av säljadministration
Analys av affärsdata samt förbättringsarbete inom system och processer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, framför allt:
Hög struktur och noggrannhet
God kommunikativ förmåga och trygghet i att ge rekommendationer
Systemintresse och vilja att förstå detaljer bakom affärslogik
Ansvarstagande och proaktivitet
Lösningsorienterat arbetssätt
Teamet och kulturen
Du blir en del av ett regionalt administrativt team där samarbetet är nära, men där alla har egna ansvarsområden och utrymme att driva sina frågor. Du arbetar löpande med säljare, både lokalt och på distans, och har tät kontakt med kundservice för att säkerställa att kunderna får en friktionsfri upplevelse.
I den här rollen blir du en central del av affärsflödet som sträcker sig från första kunddialog till färdigt avtal och fungerande systemuppsättning. Du får möjlighet att påverka både detaljer och övergripande arbetssätt, och du omges av kollegor med bred erfarenhet som gärna delar kunskap och stöttar i det dagliga arbetet.
Om anställningenDetta är ett initialt ett konsultuppdrag på minst 6 månader med start enligt överenskommelse och uppsägningstid. Du blir anställd av OIO och arbetar hos vår kund i Malmöregionen med ambitionen om en långsiktig fortsättning förutsatt att båda parter är nöjda med samarbetet.
Placering: Skövde
Arbetstider: 07:00-16:00 - du förväntas arbeta på plats dagligen samt en dag/vecka i Lidköping
Start: Omgående, max 1 månads uppsägningstid
Lön: Fast lön
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
