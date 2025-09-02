Sälj elavtal - till företag!
2025-09-02
Vill du arbeta med försäljning där du kan påverka din inkomst - varje dag?
Vi på Ambivio söker nu drivna och tävlingsinriktade säljare till en kund inom energibranschen.
I den här rollen hjälper du företag att sänka sina elkostnader genom att erbjuda skräddarsydda elavtal - samtidigt som du bygger din egen framgång.
Du behöver inte kunna allt om el - vi lär dig! Det viktigaste är att du har rätt inställning och vill utvecklas inom försäljning.
Vad innebär jobbet?
Du kontaktar nya företagskunder via telefon
Kartlägger deras behov och erbjuder rätt elavtal
Arbetar med hela säljprocessen - från första samtal till stängd affär
Du har stöd av ett engagerat team och coachning varje dag
Vi söker dig som:
Har en stark vilja att lyckas
Gillar att prata med människor och bygga relationer
Är tävlingsinriktad och drivs av att tjäna pengar
Pratar flytande svenska
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande - men absolut inget krav.
Vad du får:
Endast provisionsbaserad lön - du får betalt per affär, och din förtjänst har inget tak
Ett tydligt säljupplägg med snabba resultat
Säljutbildning och daglig coaching
Tävlingar, teamkänsla och möjlighet att utvecklas snabbt
Arbetstider: Mån-tors 09.15-17.45, fre 09.15-16.00
Lön: Endast provision - du tjänar per affär du stänger!
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi intervjuar löpande - skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - el". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ambivio
167 51 BROMMA Jobbnummer
9488778