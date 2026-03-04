Sales Representative
BookedIN Sthlm AB / Säljarjobb / Täby Visa alla säljarjobb i Täby
2026-03-04
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BookedIN Sthlm AB i Täby
Om rollen
I rollen som säljare på Bookedin arbetar du med:
• B2C-försäljning över telefon samt B2B
• Fokus på nykundsbearbetning
• Successivt tilldelade leads baserat på prestation och erfarenhet
• Hela säljprocessen fram till avslut, därefter tar leveransteamet över
• Försäljning av Bookedin:s tjänster inom säker identifiering och digitala lösningar
Du kommer att få en tydlig introduktion, kontinuerlig coachning och stöd för att utvecklas i din roll. För rätt person finns goda möjligheter att växa både resultatmässigt och karriärmässigt.
Vi erbjuder
• Grundlön + attraktiv provisionsmodell
• Möjlighet till mycket goda inkomster baserat på prestation
• Heltid, arbete på plats i Stockholm
• Friskvårdsbidrag
• Säljtävlingar och gemensamma aktiviteter
• En stabil arbetsmiljö med långsiktigt fokus
Vi söker dig som
• Har intresse för försäljning och B2C-relationer samt B2B
• Är målmedveten, strukturerad och ansvarstagande
• Trivs med telefon som främsta arbetsverktyg
• Vill utvecklas och bygga en långsiktig karriär inom försäljning
Tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav - rätt inställning och vilja att lära är viktigast.
Vill du arbeta med en relevant produkt i ett växande bolag och samtidigt ha möjlighet att påverka din egen utveckling och inkomst?
Välkommen till oss på BookedIn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: lukas.persson@bookedin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BookedIN Sthlm AB
(org.nr 559481-4559)
Hörnåkersvägen 10 (visa karta
)
183 65 TÄBY Jobbnummer
9776145