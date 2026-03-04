Sales Representative

BookedIN Sthlm AB / Säljarjobb / Täby
2026-03-04


Visa alla säljarjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos BookedIN Sthlm AB i Täby

Om rollen

I rollen som säljare på Bookedin arbetar du med:
• B2C-försäljning över telefon samt B2B
• Fokus på nykundsbearbetning
• Successivt tilldelade leads baserat på prestation och erfarenhet
• Hela säljprocessen fram till avslut, därefter tar leveransteamet över
• Försäljning av Bookedin:s tjänster inom säker identifiering och digitala lösningar
Du kommer att få en tydlig introduktion, kontinuerlig coachning och stöd för att utvecklas i din roll. För rätt person finns goda möjligheter att växa både resultatmässigt och karriärmässigt.

Vi erbjuder
• Grundlön + attraktiv provisionsmodell
• Möjlighet till mycket goda inkomster baserat på prestation
• Heltid, arbete på plats i Stockholm
• Friskvårdsbidrag
• Säljtävlingar och gemensamma aktiviteter
• En stabil arbetsmiljö med långsiktigt fokus

Vi söker dig som
• Har intresse för försäljning och B2C-relationer samt B2B
• Är målmedveten, strukturerad och ansvarstagande
• Trivs med telefon som främsta arbetsverktyg
• Vill utvecklas och bygga en långsiktig karriär inom försäljning

Tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav - rätt inställning och vilja att lära är viktigast.
Vill du arbeta med en relevant produkt i ett växande bolag och samtidigt ha möjlighet att påverka din egen utveckling och inkomst?

Välkommen till oss på BookedIn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: lukas.persson@bookedin.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BookedIN Sthlm AB (org.nr 559481-4559)
Hörnåkersvägen 10 (visa karta)
183 65  TÄBY

Jobbnummer
9776145

Prenumerera på jobb från BookedIN Sthlm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos BookedIN Sthlm AB: