Sergel Kredittjänster AB / Kontorsjobb / Stockholm2021-06-29Creating opportunities for people and businessesVill du tillhöra Sergels största affärsområde och bidra till områdets explosiva tillväxtresa? Då ska du söka tjänsten som Sales & Customer Success Manager (Sales & CSM) hos oss!Du kommer att ingå i affärsområdet Sergel Connect som fokuserar på försäljning av sms-, betal- och meddelandetjänster. Området har en hög tillväxttakt och siktet är inställt på ytterligare expansion genom bland annat affärsutveckling och ett fortsatt tydligt kundfokus.Vill du vara en del av denna spännande resa som vi har framför oss? Läs mer och ansök nedan!Om rollenRollen som Sales & CSM innebär försäljning av Sergel Connects tjänster och produkter till både befintliga och nya säljpartners. Vidare ingår även ett personalansvar för säljorganisationen inom Sergel Connect som i dag består av två Account Managers. Sales & CSM rapporterar till Head of Sergel Connect.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Utföra och aktivt driva både nyförsäljning och merförsäljningTillsammans med säljteamet se över fler affärsmöjligheter i befintlig kundbasAnsvarig för att leda, coacha och se till att teamet når sina målTillsammans med Marknad sätta upp kampanjer och kommunikation mot både ny och befintlig kundbasAnsvarig för att implementera nya kunder och behålla kunder på bästa möjliga sättSkapa kund- och prospektplaner samt se till att annat relevant säljmaterial finns på plats och är uppdateratHålla dig uppdaterad om marknadstrender samt annan relevant information och kunskap som behövs för att genomföra framgångsrika affärerÄr det dig vi söker?I rollen är det viktigt att du trivs med att självständigt strukturera och organisera ditt arbete. På ett affärsmässigt och professionellt sätt ska du ha förmågan att initiera, driva och följa upp utvecklingen av säljprocessen och dialogen med kund. För att verkligen lyckas i den här rollen behöver du ha ett stort engagemang, eget driv och ett tydligt resultatfokus. Vi söker dig som har förmåga att se affärers långsiktiga betydelse och resonerar utifrån ett strategiskt perspektiv.Du är trygg och dedikerad i ditt ledarskap där du involverar alla dina medarbetare. Som person är du inte rädd för att få din röst hörd och fatta de beslut som krävs för att både ditt team och hela verksamheten i stort ska nå önskvärda resultat. Vidare ser vi att du har en god analytisk förmåga och har lätt för att ta till dig information samt kan identifiera problem och ta fram lösningsförslag.2021-06-29Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarade erfarenhetMinst 4-5 års dokumenterad erfarenhet av tjänsteförsäljningDu talar och skriver obehindrat på både svenska och engelskaErfarenhet av försäljning inom liknande produkter och tjänster är starkt meriterandeDokumenterad ledarerfarenhet är meriterandeTjänsten är en tillsvidareanställning, heltid med startdatum enligt överenskommelse.Stationerad i StockholmKänner du igen dig? Ansök nu! Vi träffar kandidater löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med Head of Sergel Connect Jörgen Karlsson, jorgen.karlsson@sergel.come ller Rekryteringsansvarig Anna Hedin, anna.hedin@sergel.com Vi ser fram emot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-08-02Sergel Kredittjänster AB5837337