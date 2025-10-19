Sales Manager
Säljarjobb / Stockholm
Sales Manager
Vi söker just nu för vår kunds räkning Sales Manager
OM BOLAGET
Bolaget är ett teknikbaserat marknadsundersökningsföretag grundat i Danmark, som hjälper publicister och annonsörer att identifiera, mäta och nå rätt målgrupp. Genom en plattform ger bolaget möjlighet att samla in data för att skapa unika erbjudanden och visa det verkliga värdet av marknadsföring. Det blir lätt att nå rätt personer och maximera effekten av sina annonsutgifter. Bolaget är snabbt växande och levererar över hela Norden och Storbritannien.
OM ROLLEN
Detta är en ny roll skapad för att stödja och driva de kontinuerliga tillväxtplanerna. Detta är en nyckelposition där man förväntas utveckla och forma affärer. Du träffar publicister, Advertising Directors, Adops, System reps, digital directors eller research och analysteam. Bolaget erbjuder unika insikter i marknadsföringsteknologin och medieindustrin, där två dagar sällan är desamma. Rollen är baserad på Stockholmskontoret.
Kontoansvar för några av de största svenska publicisterna, utveckla affärer och driva intäkter med huvudfokus på den svenska marknaden men på sikt även i nordiska grannländer. Bygga långsiktiga relationer med strategiskt viktiga kunder och strategiskt övervaka kontoplaner. Ansvarig för att uppnå inkomstmål, samarbeta och utbyta idéer med de andra teamen på bolaget.
KRAV
Erfarenhet inom försäljning och media, med ett starkt nätverk hos publicister. Du ska vara analytisk och strukturerad. Du ska ha drivit affärer och har dokumenterade framgångsrika arbetslivserfarenheter inom området. Du ska vara självgående och initiativtagande. Du har goda kunskaper inom marknadsföring och annonsering och kunna tillämpa detta för kunder, byråer och publicister. Du ska ha utmärkt engelska, både talade och skriftliga
BOLAGET ERBJUDER
Resor och olika i branschevenemang ingår i rollen. Bra lönepaket utifrån dina kvalifikationer och erfarenheter. Möjlighet att ta ansvar och växa professionellt. En positiv, dynamisk och trevlig arbetsmiljö på ett nordiskt företag med stark tillväxt.
ANSÖKAN
