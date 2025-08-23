Sales Executive Account Manager Digital Marknadsföring
2025-08-23
Sales Executive Account Manager - Digital Marknadsföring
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom digital marknadsföring? Vi söker nu en Sales Executive Account Manager som brinner för försäljning och vill göra skillnad genom att leverera kreativa och effektiva marknadsföringslösningar för kunder inom flera olika branscher.Publiceringsdatum2025-08-23Om företaget
Vi är en ledande och innovativ byrå specialiserad på prestationsbaserad digital marknadsföring. Med fokus på native advertising, sociala medier, programmatic och video skapar vi strategier och innehåll som verkligen presterar. Våra kunder sträcker sig från små startups till stora internationella bolag, och vi har ett starkt engagemang för att hjälpa dem nå sina mål.
Här arbetar du i ett sammansvetsat team som prioriterar både resultat och trivsel. Vi tror på att skapa en arbetsplats där du kan växa, utmana dig själv och känna dig uppskattad varje dag. Genom regelbundna teamaktiviteter och en positiv arbetskultur säkerställer vi att jobbet är lika roligt som det är givande.
Om rollen
Som Sales Executive Account Manager kommer du att:
Bygga och vårda relationer med både nya och befintliga kunder.
Identifiera kunders behov och presentera skräddarsydda marknadsföringslösningar.
Sälja och utveckla tjänster inom native advertising, sociala medier, programmatic och video.
Samarbeta med interna team för att säkerställa att kunderna får lösningar som levererar mätbara resultat.
Driva affärer framåt och bidra till byråns övergripande framgång.
Vad vi söker hos dig
Erfarenhet av försäljning, gärna inom digital marknadsföring eller media.
En självgående och resultatfokuserad personlighet.
Förmåga att bygga starka kundrelationer och arbeta strategiskt för att uppnå mål.
Intresse för digitala trender och marknadsföringens ständiga utveckling.
Stark kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt.
Vad vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö där dina idéer och insatser gör skillnad.
Möjlighet att arbeta med spännande kunder och innovativa projekt.
Stora utvecklingsmöjligheter inom försäljning och digital marknadsföring.
Ett stödjande team som uppmuntrar till personlig och professionell tillväxt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Ansök nu
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
