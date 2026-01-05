Sales Development Representative till Burdy
Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Department Of Awesome AB i Stockholm
, Sollentuna
, Täby
, Södertälje
, Västerås
eller i hela Sverige
Burdy grundades med visionen att vara en teknisk partner som verkligen förstår kundens affär. I dag är de ett växande team av strateger och utvecklare i Hammarby Sjöstad, med spetskompetens inom .NET, Java, Python, React, Vue, Angular och molnteknik.
De hjälper företag att bygga skräddarsydd mjukvara från smarta interna verktyg till AI-drivna plattformar och drivs av utmaningen att lösa det andra tycker är för svårt.
Hos Burdy möts du av en familjär kultur, frihet under ansvar och möjligheten att kombinera teknik, affärer och utveckling på riktigt.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Som Sales Development Representative på Burdy blir du en nyckelperson i att driva tillväxt och skapa nya affärsmöjligheter. Du arbetar med att prospektera, identifiera rätt företag, förstå deras behov och boka in möten där Burdy kan skapa konkret värde för kunden.
Med tiden får du även möjlighet att ta större ansvar i säljprocessen och själv hålla kundmöten tillsammans med teamet.
Du arbetar fritt och självständigt, ofta remote, men med möjlighet att komma in till kontoret i Hammarby Sjöstad 1-2 dagar i veckan om du önskar.Dina arbetsuppgifter
Prospektera och identifiera nya kunder och affärsmöjligheter
Kontakta beslutsfattare via telefon, mejl och LinkedIn
Boka möten för säljarteamet och följa upp leads
Förstå kundens behov och presentera Burdys lösningar på ett professionellt sätt
Bidra till försäljningsteamets mål och resultatProfil
Du är en nyfiken, självgående och social person som gillar att skapa kontakt och väcka intresse. Du trivs med att ta initiativ, är orädd inför att ringa nya kunder och motiveras av att se affärer växa.
Du behöver inte vara teknisk expert, men du tycker att digitala lösningar är spännande och vill förstå hur de kan skapa nytta för företag.
Du har stark drivkraft, positiv energi och gillar att arbeta mot tydliga mål.
De söker dig som har
Erfarenhet av kundkontakt, försäljning eller mötesbokning
Du är resultatinriktad, kommunikativ och självständig
Intresse för teknik, innovation eller mjukvaruutveckling
Du pratar och skriver flytande svenska och engelska
De erbjuder
Fast grundlön + attraktiv provisionsmodell
Möjlighet till hybridarbete
Ett familjärt, hundvänligt kontor i Hammarby Sjöstad
Starka utvecklingsmöjligheter i ett växande bolagÖvrig information
Plats: Remote
Start: Enligt överenskommelse
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Burdy med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på amir.chamsine@saleshub.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581) Arbetsplats
Saleshub Kontakt
Tilde Stangmo tilde.stangmo@saleshub.se +46700909050 Jobbnummer
9669503