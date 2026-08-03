Sales Development Representative (SDR)
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Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Sales Development Representative (SDR) till RecoStockholm | Heltid | Start omgående
Vill du arbeta i en snabbfotad och resultatorienterad roll där du skapar nya affärsmöjligheter och bygger relationer med potentiella kunder? Nu söker Reco en Sales Development Representative (SDR) till sitt team i Stockholm.
Om RecoReco.se är Sveriges största oberoende plattform för kundomdömen. Sedan 2007 har bolaget hjälpt konsumenter att fatta bättre beslut och företag att bygga förtroende genom sina kunders röster. Med miljontals omdömen och en stark position på marknaden är Reco idag en central spelare för tjänsteföretag som vill växa genom sitt rykte.
Reco erbjuder en digital tjänst där företag samlar in, hanterar och använder kundomdömen för att stärka sitt varumärke, öka sin trovärdighet och driva fler affärer. Genom verifierade recensioner hjälper Reco företag att bygga förtroende och skapa högre konvertering i både försäljning och marknadsföring. Google Seller Ratings ingår även i erbjudandet och exponeras bland annat via Hitta.se.
Om rollenSom Sales Development Representative (SDR) på Reco ansvarar du för att identifiera och skapa nya affärsmöjligheter genom prospektering och kontakt med potentiella kunder via telefon, mejl och LinkedIn. Du arbetar både med inkommande signaler och aktiv outbound-försäljning mot företag i Recos databas samt nyprospekterade bolag.
Rollen innebär att kvalificera leads, boka möten och bygga upp en stark pipeline till säljavdelningen. Du arbetar strukturerat i CRM-system och har ett nära samarbete med Account Executives och övriga säljteamet för att driva affären framåt.
En stor del av arbetet handlar om att snabbt få företag att förstå värdet av Recos tjänst och hur starka kundomdömen kan bidra till ökad trovärdighet, fler kunder och högre försäljning.
Du arbetar bland annat med leads från företag som:-fått omdömen på Reco utan att vara betalande kunder-visat högt engagemang och aktivitet på Reco.se-identifierats genom prospektering och/eller marknadsbearbetning
Rollen är tydligt målstyrd och passar dig som trivs i ett högt tempo, är kommunikativ, målinriktad och motiveras av att skapa nya relationer och affärsmöjligheter.
Du kommer att:Prospektera och identifiera nya potentiella kunderKontakta beslutsfattare via telefon, mejl och LinkedInArbeta aktivt med outbound-försäljning och mötesbokningKvalificera leads och skapa affärsmöjligheterBoka kvalificerade möten till BDR och Account ExecutivesArbeta strukturerat i HubSpot, CRM-system och digitala verktygBidra till att bygga upp och utveckla försäljningspipenArbeta mot tydliga mål och KPI:er kopplade till aktivitet och konvertering
MålgruppMålgruppen består främst av tjänsteföretag inom RUT/ROT och konsumentnära branscher där förtroende och omdömen är avgörande, exempelvis:bygg, hantverk, städ, bilverkstäder, vård, skönhet, restaurang, mäklare, tandvård, VVS, rekrytering, utbildning och liknande branscher.
Vi söker dig somHar minst 3 års erfarenhet av B2B-försäljningÄr van att arbeta mot tydliga mål och KPI:erÄr kommunikativ, driven och orädd i telefonHar erfarenhet av CRM-system och digitala säljverktygTrivs med outbound-försäljning och prospekteringTalar och skriver flytande svenska samt god engelskaTrivs i ett högt tempo och kan hantera flera dialoger parallelltÄr självgående, lösningsorienterad och relationsskapande
Vi erbjuderEn utvecklande roll inom B2B-försäljningTydliga karriärmöjligheter inom försäljningKonkurrenskraftig lön och attraktiv provisionsmodellLöpande coachning och utvecklingSäljtävlingar, resor och stark teamkulturFriskvårdsbidrag och förmåner enligt företagets policyKontor på Vasagatan i Stockholm
AnsökanSkicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birgerjarlsgatan 8 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Kontakt
Partner & Recruiting Director
Jessica Dicklén jessica.dicklen@talentpartner.se +46707595474 Jobbnummer
10018689