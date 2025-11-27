Sales Controller till bolag inom fordonsbranschen
SJR söker en Sales Controller till vår internationella kund i Solna. Detta är ett konsultuppdrag med start i början av december och inledningsvis 3 månader framåt med chans till förlängning. För rätt person kan anställning hos vår kund bli aktuellt därefter. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult eller dig som vill arbeta som underkonsult hos oss.Publiceringsdatum2025-11-27Om tjänsten
Som Sales Controller hos vår kund blir du en central del av Sales Planning-teamet och ansvarar för att planera, analysera och optimera företagets incitamentskampanjer. Rollen innebär att du arbetar nära försäljningsorganisationen för att säkerställa att kampanjbudgetar används strategiskt och effektivt för att stödja försäljningen. Du hanterar prognoser, utvärderar kampanjresultat och fungerar som en viktig kontaktpunkt för återförsäljare i incitamentsrelaterade frågor. Tjänsten rapporterar till Head of Sales Planning.
Ansvarsområden
• Genomföra budgetanalyser och ta fram beslutsunderlag för incitamentsbudget
• Föreslå hur kampanjmedel ska användas för att skapa största möjliga försäljningseffekt
• Beräkna kostnader och göra prognoser för kommande utbetalningar
• Rekommendera kampanjupplägg utifrån data och marknadsbehov
• Godkänna utbetalningar av incentive-program efter validering
• Vara kontaktperson för återförsäljare i incitamentsärenden
• Följa upp genomförda kampanjer, analysera resultat och identifiera förbättringsområden
• Utvärdera och förbättra arbetssätt kopplade till kampanjhantering och budgetprocesser
Lämplig bakgrund
Du har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet av ekonomiarbete där du är van att analysera siffror i ett helhetsperspektiv. Rollen kräver mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint, och erfarenhet av SAP är meriterande. Har du dessutom erfarenhet från fordonsbranschen är det en fördel. Du behärskar svenska och engelska flytande, både skriftligt och muntligt.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett starkt kommersiellt driv och förstår hur din analys påverkar affären. Du är kommunikativ, trygg i kontakten med många olika intressenter och van att hantera flera processer samtidigt. Noggrannhet och analytisk skärpa är en självklarhet för dig, liksom förmågan att arbeta under tidspress. Du trivs i en roll där du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor, och du har ett serviceinriktat, engagerat och energifyllt arbetssätt.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-12-12.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
