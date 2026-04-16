Sales Assistant med vapenansvar 80%
2026-04-16
Vi söker en Sales Assistant som vill spela en viktig roll i att driva butikens resultat genom god service, starkt genomförande och gott samarbete.
I denna roll kommer du att vara en del av den dagliga driften i butiken och arbeta över olika områden för att säkerställa att kunderna får bästa möjliga upplevelse, samtidigt som du bidrar till försäljning och operativ kvalitet. Rollen innebär även ett utökat ansvar som vapenansvarig.
Som vapenansvarig säkerställer du att butikens försäljning och hantering av vapen, vapendelar och ammunition sker i enlighet med gällande lagstiftning och interna rutiner. Du är butikens godkända kontaktperson i vapenrelaterade frågor, dialog med myndigheter och ansvarar för säker förvaring. Du ansvarar även för lagerkontroll, dokumentation och rapportering. Du bidrar till utbildning och vägledning av kollegor för att säkerställa att hantering och försäljning sker på ett säkert och korrekt sätt.
Vad du kommer att arbeta med
Försäljning och kundservice * Aktivt ta kontakt med kunder och bidra till försäljning * Ge god och professionell service samt säkerställa att kunderna hittar rätt produkter * Bidra till att nå dagliga och veckovisa försäljningsmål genom proaktiv försäljning * Använda produktkunskap för att vägleda kunder, rekommendera relevanta produkter och driva merförsäljning * Bidra i kampanjer, säsongsaktiviteter och prioriterade försäljningsområden * Ge kvalificerad rådgivning till kunder inom vapen, ammunition och tillhörande produkter
Butiksdrift * Upprätthålla butikens standarder och säkerställa god varupresentation * Utföra dagliga rutiner så att butiken är välorganiserad, ren och redo för försäljning * Fylla på varor, kontrollera priser och genomföra kampanjer * Bistå vid varuleveranser, uppackning och organisering på lager * Arbeta i kassan vid behov och följa gällande rutiner * Följa arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner och säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö * Säkerställa korrekt hantering, förvaring och kontroll av vapen och ammunition
Samarbete och kommunikation * Samarbeta med kollegor över olika avdelningar i butiken * Delta i möten, utbildningar och butiksaktiviteter * Dela kunskap och bidra till kollegors utveckling * Bidra till en god arbetsmiljö och laganda * Ge utbildning och vägledning till medarbetare i rutiner och regelverk kopplade till vapen
Kvalifikationer och personliga egenskaper:
• Giltig vapenlicens * Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av försäljning eller hantering av vapen och ammunition * God erfarenhet av och kunskap om vapenlagstiftning och kontrollrutiner * Serviceinriktad och trivs med att hjälpa kunder * Proaktiv, pålitlig och bekväm med ett högt arbetstempo * En lagspelare med positiv inställning * Intresse för retail, sport eller en aktiv livsstil * Flexibel och villig att arbeta över olika områden i butiken * Strukturerad och ansvarsfull, med förmåga att hantera krav kopplade till säkerhet och regelefterlevnad
Varför arbeta på XXL?
Hos XXL blir du en del av en arbetsplats som kombinerar en aktiv och varierad arbetsvardag, stark laganda och goda utvecklingsmöjligheter. Ingen dag är den andra lik, och din insats gör skillnad.
Redo att söka?
Vi ser fram emot din ansökan!
Observera att vi endast behandlar ansökningar som skickas via vårt elektroniska ansökningssystem. Istället för ett traditionellt personligt brev kommer du att få svara på några frågor som en del av ansökningsprocessen samt ladda upp ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7550959-1950115". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Xxl Sport & Vildmark AB
549 37 SKÖVDE
