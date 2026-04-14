Sales Assistant 13% - kvällar, helger och lov
Vi söker flexibel och serviceinriktad Sales Assistant 13% som vill stärka teamet under kvällar, helger och högsäsonger. Den här rollen passar dig som studerar eller har annan sysselsättning och vill jobba extra i en aktiv och utvecklande butiksmiljö.
Som Sales Assistant blir du en viktig del av butikens drift vid våra mest intensiva tider. Du bidrar till att kunderna får en positiv upplevelse, samtidigt som du stöttar teamet i säljarbetet och den dagliga driften.
Vad du kommer att arbeta med
Försäljning och kundservice
• Ta aktiv kontakt med kunder och bidra till försäljning
• Ge professionell service och hjälpa kunder att hitta rätt produkt
• Använda produktkunskap för att guida och rekommendera
• Stötta säljaktiviteter och kampanjer under helger och kvällar
Butiksdrift
• Säkerställa att butiken är ren, påfylld och säljredo
• Fylla på varor, kontrollera priser och hantera kampanjer
• Arbeta i kassan enligt gällande rutiner
• Följa arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner för en trygg arbetsplats
Samarbete
• Stötta kollegor över hela varuhuset vid peak-tider
• Bidra till en positiv arbetsmiljö och god laganda
• Delta i kortare utbildningar och introduktionsmöten
För att trivas i rollen tror vi att du är:
• Serviceinriktad och tycker om att möta kunder
• Pålitlig, flexibel och trivs i ett högt tempo
• En lagspelare med positiv energi
• Intresserad av retail, sport eller en aktiv livsstil
• Öppen för att arbeta mer under lov, storhelger och semestertider
Varför jobba på XXL?
Hos oss får du ett aktivt extrajobb med högt tempo, bra kollegor och möjlighet att utvecklas inom retail. Perfekt för dig som vill kombinera studier med en stimulerande arbetsplats där din insats märks.
Redo att söka?
Vi ser fram emot din ansökan!
Observera att vi endast behandlar ansökningar via vårt elektroniska ansökningssystem. I stället för ett personligt brev besvarar du några frågor i ansökningsprocessen och laddar upp ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7451081-1946587". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xxl Sport & Vildmark AB
(org.nr 556685-0623), https://xxlsverige.teamtailor.com
Norra Metallvägen 8 (visa karta
)
549 37 SKÖVDE Arbetsplats
XXL Sverige Jobbnummer
9854595