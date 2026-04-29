Sales Advisor Drottninggatan (5 timmar + extra)
Ecco (sweden) AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-04-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecco (sweden) AB i Stockholm
, Järfälla
, Jönköping
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Brinner du för skor, försäljning och kundservice?
Då är det kanske dig vi söker till vår butik i ECCO Drottninggatan!
På ECCO kombinerar vi passion för skor med starkt kundfokus och hög produktkunskap. Nu söker vi en Sales Advisor för en fast deltidsanställning om 5 timmar per vecka, med ytterligare 15 timmar per vecka i en tidsbegränsad omfattning.
Om rollen
Som Sales Advisor är du en viktig del av teamet och arbetar för att skapa en förstklassig kundupplevelse.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Personlig kundservice och aktivt försäljningsarbete
Arbete mot mål och KPI:er
Varuhantering, påfyllning och visual merchandising
Att säkerställa en prydlig och välorganiserad butik
Vi söker dig som:
Är positiv, serviceinriktad och trivs i högt tempo
Har erfarenhet från retail eller försäljning (meriterande)
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett arbete hos ett internationellt och välkänt varumärke
En inkluderande arbetsmiljö med fokus på samarbete
Introduktion och utbildning
Personalrabatt på ECCOs produkter
Ett ord från Store Manager Kim
Hos oss handlar arbetet inte bara om försäljning, det handlar om att skapa upplevelser. Vi vill att varje kund som kliver in genom dörren ska känna sig välkommen, få personlig service och lämna butiken med en positiv känsla. Därför ser vi fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ecco (sweden) AB
(org.nr 556987-6674)
Drottninggatan 33 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Drottninggatan Jobbnummer
9883885