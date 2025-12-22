Sales administrator
Proffsmagasinet Svenska AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Proffsmagasinet Svenska AB i Stockholm
Sales Administrator till Proffsmagasinet
På Proffsmagasinet strävar vi efter en överlägsen upplevelse för våra kunder, något som också genomsyrar vår arbetsplats och vår kultur. Hos oss blir du en del av något större där vi är övertygande om att tillsammans är bättre än ensam. Gemenskapen hos oss är en av våra framgångsfaktorer och det är vi stolta över. Vill du utvecklas med oss och samtidigt ha den bästa tiden i ditt arbetsliv? Sök till oss idag!
Rollbeskrivning
Vi söker en noggrann och driven Sales Administrator som kommer att ansvara för administrativa uppgifter och stötta säljavdelningen i det dagliga operativa arbetet. Rollen kräver både precision och en förmåga att identifiera och rätta till felaktigheter. Rollen kräver noggrann koordinering mellan avdelningar kopplad till operativa processer. Vi letar efter en person som är strukturerad, nyfiken och har mycket god kommunikativ förmåga.
Om tjänsten
Du jobbar inom säljavdelningen som består av ca 30 personer men jobbar tätt med Sales operations som är ett team på 6 personer.
Vi sitter på ett kontor vid Marievik i Liljeholmen.
Arbetstiderna är kontorstider med flexmöjligheter.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 6 månader med möjlighet till förlängning
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stötta säljavdelningen med administrativa uppgifter
• Deltagare i forum som är kopplat till operativa processer inom sälj
• Underhålla planeringsverktygen
• Kontakt med leverantörer via e-post och telefon
• Förhandling och analys av kampanjer
• Underhåll och administrering i affärssystem
• Importera och rensa kampanjer i våra system
• Uppdatera prognosförändringar
• Läsa in prognoser
Kvalifikationer och erfarenhet
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• Erfarenhet av administrativa uppgifter i en säljorganisation
• Erfarenhet av säljaktiviteter
• Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
• Erfarenhet av att arbeta med ERP-systemPubliceringsdatum2025-12-22Dina personliga egenskaper
• Noggrann och detaljfokuserad
• Kommunikativ och utåtriktad: God förmåga att kommunicera tydligt och effektivt med olika intressenter.
• Flexibel och anpassningsbar: Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och anpassa sig till förändrade prioriteringar.
Om Proffsmagasinet
Genom våra engagerade medarbetare, vägledande kunskap och ett brett sortiment hjälper vi dagligen människor att förverkliga sina hemmadrömmar. På Proffsmagasinet strävar vi inte bara efter en överlägsen kundupplevelse utan också efter en överlägsen medarbetarupplevelse. Som en del i Ahlsell-koncernen utvecklas vi konstant - nya relationer byggs, arbetssätt utvecklas och vi har det himla kul på vägen. Vill du vara med på vår resa mot att bli Sveriges bästa e-handel är vi övertygade om att du kommer att ha den bästa tiden i ditt arbetsliv hos oss. Ersättning
Enligt överenskommelse Friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Proffsmagasinet Svenska AB
(org.nr 556728-3857) Kontakt
Head of Sales operations
Jennie Olander jennie.olander@proffsmagasinet.se Jobbnummer
9660753