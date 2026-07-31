Säkerhetstekniker
Exelect AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Jönköping
2026-07-31
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Heras är Europas ledande leverantör av integrerade säkerhetslösningar. Med över 70 års erfarenhet, verksamhet i över 24 länder och drygt 3000 anställda erbjuder helhetslösningar inom projektering, installation och service – alltid anpassade efter kundens behov och verksamhet. Våra lösningar används inom allt från kommersiella fastigheter och industri till kritisk infrastruktur och högsäkerhetsmiljöer. Vi expanderar och söker nu fler duktiga tekniker, antingen till vårt kontor i Sickla (Stockholm) eller i Jönköping.
Som säkerhetstekniker hos oss blir du en del av Nordic Solution, en verksamhet som ansvarar för nationella avtalskunder inom infrastruktur, högsäkerhet och retail. Här arbetar vi med säkerhetslösningar för både företag och myndigheter i uppdrag med höga krav på kvalitet, regelefterlevnad och tekniskt omdöme – i en rikstäckande leverans. Främst handlar det om inbrottslarm, CCTV och passersystem.
Som Installatör/Driftsättare arbetar du med installation, driftsättning och tekniskt arbete ute hos kund. Tjänsten innebär resor inom Sverige, förmånsbil ingår. Tjänsten passar dig som är trygg i din tekniska roll och arbetar självständigt i uppdrag hos kund. Har du lång erfarenhet eller specialistkompetens finns möjlighet till ett bredare tekniskt ansvar.
Som servicetekniker arbetar du praktiskt med löpande service, underhåll och felavhjälpning av våra säkerhetssystem ute hos kund. Rollen är en fältroll med placering i Stockholm, och omfattar arbete inom Stockholm samt inom cirka 15 mils radie. Resor är därmed en naturlig del av tjänsten och företagsbil ingår. Tjänsten passar dig som har lång erfarenhet inom säkerhetsteknik och som trivs i en självständig roll där service, problemlösning och kundrelationer står i centrum.
Vi utgår ifrån att du har körkort, är svensk medborgare samt behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Godkänt utdrag från polisens belastningsregister är ett krav.
Intresserad? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Berätta gärna i din ansökan vad du har lyckats bra med i dina tidigare arbeten. Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Kontaktperson hos Exelect är Anders Hanberg, 070-413 99 03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153), https://se.heras.com/
Källebacksvägen 4 (visa karta
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554 75 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Heras Jönköping Jobbnummer
10016588