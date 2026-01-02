Säkerhetsstrateg
Lysekils kommun / Säkerhetsjobb / Lysekil Visa alla säkerhetsjobb i Lysekil
2026-01-02
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lysekils kommun i Lysekil
, Munkedal
, Strömstad
eller i hela Sverige
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Film omhttps://youtu.be/VnvQMbiYE3UPubliceringsdatum2026-01-02Beskrivning
Lysekils kommun arbetar fokuserat för att möta samhällsomvandlingen inom området säkerhet och beredskap.
Vi söker nu en ny kollega till befattningen som Säkerhetsstrateg, en tjänst som är ett viktigt stöd inom hela kommunens organisation.
Du blir en del av kommunens säkerhets- och beredskapsteam som består av 3 tjänster. Tillsammans arbetar ni med civilt försvar, krisberedskap, kontinuitetshantering, verksamhetsskydd, säkerhetsskydd och brottsförebyggande arbete. Som Säkerhetsstrateg har du ett särskilt ansvar för det brottsförebyggande arbetet och verksamhetsskyddet.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar både strategiskt och operativt och samarbetar med kollegor, myndigheter och andra nyckelaktörer.
I rollen ingår att:
- Samordna och driva kommunens brottsförebyggande arbete i nätverk där bland annat kommunens förvaltningar, Polismyndigheten, civilsamhället och näringslivet deltar.
- Samordna och driva kommunens arbete med verksamhetsskydd och delar av arbetet med säkerhetsskydd för att skydda kommunens verksamheter mot hot och störningar.
- Ta fram kartläggningar, lägesbilder, analyser, styrdokument och beslutsunderlag.
- Skriva remissyttranden, hantera tillståndsfrågor och kommunicera med olika målgrupper.
- Vara systemansvarig för ett digitalt kartläggnings- och analysverktyg.
Du säkerställer att lagar och regler följs, gör riskbedömningar och fungerar som sakkunnig.
Du ger rådgivning, utvecklar rutiner och arbetssätt, samt planerar och genomför utbildningar och övningar. Du kan också behöva stötta vid upphandlingar och avtal inom brottsförebyggande arbete och verksamhetsskydd.
Arbete utanför kontorstid förekommer, till exempel vid medborgardialoger, föreläsningar, evenemang eller vid allvarliga händelser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom exempelvis verksamhetsskydd, brottsförebyggande arbete, kriminologi, säkerhetsskydd eller motsvarande dokumenterad utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Av vikt är även ett allmänt intresse för samhällsfrågor.
Vi ser gärna att du:
- Är ödmjuk, tydlig och lyhörd i samarbeten.
- Har positiv inställning och god problemlösningsförmåga, även i pressade situationer.
- Har erfarenhet av brottsförebyggande arbete och verksamhetsskydd med förmåga att balansera verksamhet och säkerhet.
- Är trygg med strategiskt arbete och har helhetsperspektiv.
- Är bra på att skapa förtroendefulla relationer både internt och externt.
- Har god analytisk förmåga och kan omvandla komplexa frågor till konkreta åtgärder.
- Kan uttrycka dig tydligt och strukturerat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och vana vid att hantera komplexa frågor. Rollen kräver att du kan leda utvecklingsarbete, driva processer självständigt och få genomslag i dina uppdrag genom andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och hur du kompletterar det befintliga teamet. Anställningsvillkor
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddsatgarder/personalsakerhet.html.
Första urvalet kommer göras när annonseringstiden har löpt ut och intervjuomgångar är planerade till förmiddagen 4 februari samt eftermiddagen 5 och 12 februari.
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Joakim Harning 0523-613112 Jobbnummer
9668016