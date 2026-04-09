Säkerhetsspecialist inom anläggningssäkerhet
Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en verksamhet som arbetar med att skydda samhällskritisk energiinfrastruktur, där fysisk säkerhet är en central del i både nya anläggningsprojekt och vid överlämning till förvaltning. Här får du arbeta i en miljö där tekniska krav, säkerhetsnivåer och långsiktig robusthet behöver hänga ihop från start.
Rollen har fokus på anläggningssäkerhet och omfattar frågor inom bland annat perimeterskydd, områdesövervakning, kameraövervakningssystem, passagekontrollsanläggningar, inbrottslarm samt mekaniska och elektromekaniska säkerhetssystem. Du blir en viktig specialist i flera parallella projekt och stöttar projektorganisationen med kravställning, tekniskt stöd och kvalitetssäkring genom hela projektkedjan. Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta nära samhällsviktig infrastruktur och ha verklig påverkan på hur fysisk säkerhet utformas i komplexa anläggningar.
ArbetsuppgifterDu tar fram tekniska beskrivningar för fysisk säkerhet kopplade till olika anläggningsprojekt.
Du fungerar som teknikstöd i frågor som rör fysiskt skydd och säkerhetstekniska system.
Du granskar och utvärderar teknisk dokumentation, såsom konstruktions-, bygg- och relationshandlingar, mot ställda krav.
Du deltar aktivt i projektmöten och driver teknikmöten samt ansvarar för tillhörande protokoll.
Du genomför platsbesök och representerar projektet vid besiktningar.
Du bidrar vid överlämning av färdig anläggning till förvaltning.
Du är även med och utvecklar styrande dokument, tekniska beskrivningar och säkerhetstekniska processer samt följer upp att det fysiska skyddet fungerar enligt krav.
KravEftergymnasial utbildning inom skalskydd (fysiskt skydd och säkerhetstekniska system), alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Minst 5 år arbetslivserfarenhet av arbete med fysiskt- och säkerhetstekniskt skydd i rollen som säkerhetsspecialist, teknikansvarig eller teknisk projektledare, alternativt i likvärdig roll.
Erfarenhet av att ta fram eller granska styrande dokument, tekniska beskrivningar eller annan kravställande text gällande fysiskt skydd och säkerhetstekniska system.
Erfarenhet av minst två liknande referensuppdrag där du har arbetat inom fysisk säkerhet i anläggningsprojekt som tekniskt ansvarig specialist, alternativt i likvärdig roll.
God förmåga att kommunicera och uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att arbeta som säkerhetskonsult med inriktning mot fysiskt- och säkerhetstekniskt skydd inom energisektorn.
Erfarenhet från arbete inom samhällsviktig verksamhet, exempelvis energisektorn.
Erfarenhet av att arbeta i entreprenadform.
Minst 1 certifiering för säkerhetssystem.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A
)
172 68 SUNDBYBERG
För detta jobb krävs körkort.
