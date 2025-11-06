Säkerhetsskyddsspecialist
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vill du använda din erfarenhet inom säkerhetsskydd för att bidra till en fossilfri framtid? Som Säkerhetsskyddsspecialist hos Vattenfall blir du en del av ett strategiskt och engagerat team där ditt arbete är avgörande för att skydda våra verksamheter och möjliggöra energiomställningen. Vi tar konkreta steg för att bli mindre beroende av fossila bränslen och just din kompetens kan göra skillnad i vår satsning på hållbarhet och samhällssäkerhet. Om du vill vidareutvecklas i rollen som Säkerhetsskyddsspecialist, arbeta med kunniga kollegor och samtidigt bidra till ett större mål, då vill vi gärna höra mer om dig.
I rollen som Säkerhetsskyddsspecialist Security Regulation & Supervision bidrar du till att Vattenfallkoncernen har ett starkt och effektivt säkerhetsskydd. Du stöttar verksamheten i frågor som rör säkerhetsskyddsbedömningar, säkerhetsskyddsavtal och andra säkerhetsskyddsfrågor med mycket samverkan både internt och externt. Din insats är avgörande för att vi ska nå verksamhetens mål och skapa långsiktigt värde genom säkra arbetsprocesser.
Du ansvarar för att:
Genomföra säkerhetsskyddsbedömningar inför upphandlingar
Göra lämplighetsbedömning av leverantörer samt ta fram relevanta säkerhetsskyddsavtal
Säkerställa harmonisering av arbetssätt, instruktioner och mallar över koncernen
Utföra internkontroller, internrevisioner samt leverantörskontroller enligt gällande rutiner
Arbeta löpande med analys, planering och uppföljning av arbetsuppgifter inom säkerhetsskydd
Du håller dig kontinuerligt uppdaterad kring best practice inom industrin, lagkrav samt det geopolitiska landskapets påverkan på bolaget och energibranschen. Samarbetet med interna kollegor såväl som externa samverkanspartners är centralt i din vardag, där du bidrar till kunskapsutbyte och gemensam utveckling. I tjänsten ingår även arbete med Vattenfall ABs registratur. Ditt engagemang gör skillnad varje dag när du ser till att våra processer håller hög kvalitet, följer regelverket och stödjer vår vision om fossilfri energi.
Kravspecifikation
För att lyckas i rollen tror vi att du har universitets- eller högskoleutbildning, gärna inom juridik, säkerhetsskydd eller ett närliggande område. Du har flera års dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsavtal och leverantörskontroller, vilket gör dig trygg i att navigera komplexa regelverk och krav. Din kunskap om aktuella lagar och best practice inom industrin är uppdaterad och du förstår hur geopolitiska förändringar påverkar energibranschen.
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann - du ser värdet i tydliga rutiner och kan harmonisera ditt arbetssätt med koncernens. Ditt sätt att arbeta präglas av integritet och stark säkerhetsmedvetenhet, något som är avgörande för att bygga förtroende både internt och externt. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, skriftligt såväl som muntligt, vilket ger dig möjlighet att samarbeta effektivt med kollegor och samverkanspartners.
Du trivs med att:
Hålla dig uppdaterad kring förändringar i lagstiftning samt branschpraxis
Samarbeta med olika delar av organisationen för att nå gemensamma mål
Arbeta analytiskt och metodiskt
Ytterligare information
Hos Vattenfall är du med och driver utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle - och vi ser till att du får de rätta förutsättningarna för att lyckas. Du erbjuds ett varierande och utvecklande arbete där du samarbetar brett, både internt och externt. Vi ger dig flexibilitet i vardagen, inklusive möjlighet att arbeta hemifrån vid behov, så att du kan hitta en balans mellan arbete och privatliv som passar dig. Du får tillgång till attraktiva tjänstepensionsavtal samt arbetstidsförkortning som ger dig mer tid utanför jobbet. Föräldraledighetstillägg ingår, vilket gör det lättare att kombinera arbetsliv med familjeliv. Hos oss finns goda personalförmåner som stärker din trygghet och välmående på jobbet. Genom vårt engagemang för kunskapsdelning och samarbete får du också möjlighet att växa tillsammans med andra experter inom energibranschen.
Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi jobbar med inkludering här: Mångfald, jämställdhet & inkludering
Tjänsten är placerad i någon av Vattenfalls större etableringar, som till exempel; Solna, Göteborg, Ringhals, Forsmark, Umeå eller Luleå.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Anneli Forslund, anneli.bjoernssonforslund@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Kajsa Loman, kajsa.loman@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Rolf Ohlsson (Akademikerna), Anders Bohlin (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO). Du når alla via Vattenfalls växel, 08- 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 23 november 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, vänta inte till sista dagen med din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
