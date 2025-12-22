Säkerhetsskyddssamordnare informationssäkerhet
Transportstyrelsen / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-12-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Örebro
, Nora
, Askersund
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Om jobbet
På enhet It-säkerhet vill vi vara något extra.
Vi vill ständigt förbättra, både organisation och oss själva. Vi är nyfikna och vill alltid lära oss mer. Vi tror på transparens och öppenhet och inser värdet av olika åsikter, vilket är extra viktigt när frågorna vi arbetar med är komplexa och till sin natur saknar givna svar. Vårt arbete är ibland utmanande, därför stödjer vi varandra i vått och torrt. Vi samarbetar, på riktigt.
Vi söker dig med stort engagemang som vill vara en del av vår fortsatta utveckling av informationssäkerhetsarbetet och säkerhetsskyddsarbetet inom myndigheten. Du kommer vara en viktig del i att myndigheten når nästa nivå när det gäller vårt stora långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Myndigheten har egen it-drift, och det pågår utveckling av nytt vägtrafikregister samt långsiktiga säkerhetshöjande åtgärder. Transportstyrelsen är också en beredskapsmyndighet och ska ha förmåga att vid en kris eller höjd beredskap omgående kunna hantera krisen i det egna ansvarsområdet och samverka med andra aktörer. Här finns många roliga och utvecklande utmaningar som väntar på dig!
Vi söker nu en ny kollega som ska arbeta med säkerhetsskyddet med inriktning mot informationssäkerhet där fokus är att tillse att IT-avdelningen arbetar samordnat och enhetligt inom området. I arbetet ingår det att stödja avdelningen inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet med exempelvis rådgivning, moderera workshops, genomföra riskanalyser och informationsklassningar, utbilda övrig personal inom ditt område med mera. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för och följa upp avdelningens aktiviteter inom den säkerhetskänsliga verksamheten på avdelningen.
Du kommer få vara med och hantera såväl strategiska som operativa frågor för IT-avdelningens leveranser och åtaganden inom ditt område. I arbetet ingår att utveckla avdelningens systematiska säkerhetsskyddsarbete främst inom informationssäkerhet.
Hos oss är du viktig
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
stödja IT-avdelningen inom säkerhetsskydd och informationssäkerhetsarbete
leda eller stödja arbetet med säkerhetsskyddsanalyser, särskilda säkerhetsskyddsbedömningar, säkerhetsskyddsplaner, åtgärder samt uppföljningar av dessa
stödja vid informationssäkerhetsanalyser
utveckla och förädla verksamhetsskyddet samt säkerhetsskyddet för såväl dagligt arbete som för upphandling och utveckling
följa upp avdelningens aktiviteter inom den säkerhetskänsliga verksamheten
följa upp hur IT-avdelningen efterlever externa säkerhetskrav inom exempelvis MSBFS, PMFS, ISO27000 mm
planera och genomföra utbildningsinsatser för vår personal kopplat till ditt område
delta i incidenthanteringsarbete, både inom det operativa samt det proaktiva arbetet som krävs för att utforma, utvärdera och förbättra arbetssätt som relaterar till incidenter
arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser.
Du måste ha
universitets- eller högskoleutbildning med inriktning cybersäkerhet, informationssäkerhet eller IT-säkerhet alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete med säkerhetsskydd och informationssäkerhet, där du självständigt arbetat med exempelvis säkerhetskyddsbedömningar, risk- och sårbarhetsanalyser med mera
god kunskap i säkerhetsskyddslagen
god kunskap i MSB:s föreskrifter för informationssäkerhet samt säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av att leda utredningar inom aktuellt område
övergripande teknisk förståelse inom it-området och inom it-säkerhet
jobbat med ett eller flera ramverk och standarder såsom ISO 2700x, CIS Controls, NIST, NIS 2, CER
god kunskap i offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR
erfarenhet och förmåga att leda workshops.
Vi vill att du
har förmåga att arbeta strukturerat, är noggrann och kan arbeta självständigt under eget ansvar
har god förmåga att analysera och förstå kopplingen mellan olika säkerhetskrav och verksamheten
är tydlig, prestigelös och förtroendeingivande
har god kommunikativ förmåga att skapa förståelse för komplexa frågor på ett pedagogiskt och tydligt sätt
är mål- och lösningsorienterad och har förmåga att växla mellan strategiska arbetsuppgifter och detaljer när situationen kräver det.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Hanna Gullberg, 010 - 495 40 22 förnamn.efternamn@transportstyrelsen.se
. ST, Mikaela Schmidt och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12942. Vi behöver din ansökan senast den 19 januari 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2025-12942". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Arbetsplats
TS Gemensamt Jobbnummer
9658477