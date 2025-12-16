Säkerhetsskyddsanalytiker
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Avdelningen för juridik och säkerhet fortsätter att expandera! Här pågår just nu ett spännande arbete med att stärka och samordna myndighetens säkerhetsarbete, allt i syfte att anpassa och vidareutveckla verksamheten mot de behov som kommer att finnas i Myndigheten för civilt försvar.
Vi söker nu ett antal säkerhetsskyddsanalytiker som kan stödja i arbetet med att identifiera, analysera och följa upp säkerhetshot som kan påverka myndighetens verksamhet både nationellt och internationellt. En del av stödet innebär också att utbilda andra, både inom och utanför organisationen.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som säkerhetsskyddsanalytiker kommer du ingå i en av våra två säkerhetsenheter. I rollen som säkerhetsskyddsanalytiker kommer du bland annat att ansvara för säkerhetsskyddsplaneringsprocessen, inklusive upprättande av säkerhetsskyddsanalyser och -planer samt systematisk uppföljning av dessa.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bl a att:
- Delta i arbetet med insamling och analys av information om aktuella säkerhetshot samt ge rekommendationer för säkerhetsåtgärder.
- Genomföra strukturerade säkerhetsskyddsanalyser samt arbeta med säkerhetsskyddsplaner.
- Utbilda, stödja, samordna och inrikta andra avdelningars säkerhetskoordinatorer (som fungerar som säkerhetsenheternas förlängda arm).
- Bidra till arbetet med att vidareutveckla interna regelverk, processer och rutiner för säkerhetsskyddsarbetet.
Du kommer också, beroende på din erfarenhet och bakgrund, att få möjlighet att arbeta med andra verksamhets- och säkerhetsskyddsrelaterade uppgifter inom ramen för avdelningens ansvarsområde.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen på minst kandidatnivå alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som anses likvärdig för tjänsten
- Relevant arbetslivserfarenhet i form av analysarbete, underrättelser och/eller säkerhetsskydd
- God kunskap om författningar inom säkerhetsskyddsområdet
- Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet
- God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Utbildning i analys inom säkerhetsskydd och/eller verksamhetsskydd eller personskydd
- Kunskap och erfarenhet av att arbeta med totalförsvarsrelaterade frågor i offentlig sektor
- Erfarenhet från arbete i säkerhets- eller underrättelsetjänst
- Erfarenhet av att hålla utbildningar och/eller föreläsningar
- Erfarenhet från arbete med utveckling av regelverk kring säkerhetsskydd och/eller verksamhetsskydd
För befattningen gäller att du som person har förmåga att se samband och att arbeta strukturerat med att hantera komplexa frågeställningar. Du har ett stort intresse för att utvecklas vidare inom hotanalys, säkerhetsrelaterade processer och riskhantering. Du är en god lagspelare som gärna arbetar i grupp men har också förmåga att lösa problem enskilt. Vidare är du en god kommunikatör och bidrar på detta sätt till gott samarbete med kollegor inom olika delar av organisationen, men även utanför myndigheten. Rollen kräver att du har en mycket hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden.
Från och med den 1 januari 2026 ersätts nuvarande medarbetar- och ledarkriterier med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare. Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig och ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer. Resor utanför Sverige kan förekomma.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer. Resor utanför Sverige kan förekomma.

Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Avdelningen för juridik och säkerhet leder, samordnar, kontrollerar och följer upp myndighetens verksamhets- och säkerhetsskyddsarbete. Avdelningen leds av myndighetens chefsjurist/säkerhetsskyddschef och består totalt av ett sextiotal medarbetare indelade i fyra enheter samt ett stabsstöd till avdelningsledningen. Vi finns i både Karlstad och Stockholm.
Enheten för säkerhet 1, där de aktuella tjänsterna finns, har som huvudsaklig uppgift att vägleda och ge stöd till myndighetens interna säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete inom främst it- och informationssäkerhet, signalskydd samt medarbetarskydd. Vi ansvarar också för att hålla samman myndighetens arbete med säkerhetsskyddsanalys.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef 010-240 56 98. Fackliga företrädare är Mia Lindström (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
