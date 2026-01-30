Säkerhetskoordinator
2026-01-30
Vi växer och söker nu en säkerhetskoordinator som vill vara navet i vår organisation. Hos oss får du en central roll i att skapa struktur, service och en välfungerande vardag - vilket gör att verksamheten kan fokusera fullt ut på våra kunder och uppdrag inom säkerhet och personalsäkerhet.
Om rollen
Som säkerhetskoordinator hos Recway kommer du att ha en bred och viktig roll med ansvar för både administration, koordinering och stöd till verksamheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Säkerställa att kontorsmiljön är välorganiserad, trivsam och funktionell
Genomföra referenstagning och bakgrundskontroller
Hantera dagliga administrativa uppgifter såsom orderregistrering, fakturaunderlag och uppföljning
Administrera och följa upp tidsrapporter och faktura dokumentation
Vara kontaktpunkt via telefonväxel och e-post
Koordinera kontorsservice, post, bud och leveranser
Inventera och ansvara för inköp av kontorsmaterial och förbrukningsartiklar
Stötta i mötesbokningar, interna aktiviteter och olika interna projekt
Vara ett administrativt stöd till kollegor inom leverans, försäljning och ledning
Vem är du?
Vi söker dig som har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av administration, service eller koordination. Du är strukturerad, noggrann och tar ansvar för att uppgifter blir utförda korrekt och i tid.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet som administratör, kontorskoordinator, ekonomiassistent eller liknande roll
• Är van vid att arbeta med fakturor, tidsrapportering och administrativa flöden
• Är trygg i Office-paketet och van vid digitala verktyg som Teams och OneDrive
• Kommunicerar professionellt på svenska och engelska, i både tal och skrift
• Har lätt för att skapa förtroende och goda relationer, både internt och externt
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av att arrangera interna möten, workshops eller personalaktiviteter
• Erfarenhet av arbete i miljöer där struktur, service och sekretess är avgörande
• Tidigare arbete inom säkerhetsrelaterad verksamhet eller reglerad miljö
Varför Recway?
Hos Recway får du möjlighet att:
• Arbeta med verksamheter där säkerhet och förtroende är avgörande
• Bli en del av ett kompetent, engagerat och professionellt team
• Utvecklas inom områden som säkerhetsprövning och personalsäkerhet
• Arbeta flexibelt - heltid, deltid eller uppdragsbaserat
• Bidra till arbetet för ett tryggare och säkrare Sverige
Anställningsform
Flexibel anställningsform - vi erbjuder både heltid och deltid.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Hos Recway får du en roll där ditt arbete gör skillnad - på riktigt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
