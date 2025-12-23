Säkerhetschef Förskoleförvaltningen
Vill du leda arbetet med säkerhet och beredskap i en verksamhet där barnens trygghet alltid står i centrum?
Nu söker förskoleförvaltningen i Göteborg en säkerhetschef.
Vi söker en enhetschef till vår nya säkerhetsenhet. Hos oss får du en central roll i att leda, samordna och utveckla förvaltningens arbete inom säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. Rollen som enhetschef blir en viktig del inom avdelningen Digitalisering, kommunikation och säkerhet. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt och leda ett växande team.
Avdelningen består idag av tre enheter, och säkerhetsenheten är ny med tre medarbetare. Vi planerar att utöka enheten med fler tjänster under 2026.
Enheten arbetar brett med säkerhets- och beredskapsfrågor och uppdraget omfattar bland annat arbete med krisberedskap, civilt försvar, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, cybersäkerhet, personsäkerhet och brandskyddsarbete. Arbetet utförs i nära samverkan med både interna och externa aktörer.
Som säkerhetschef ansvarar du för verksamhet, budget och personal på enheten. Du samordnar arbetet med säkerhetsfrågor och bidrar till förvaltningens gemensamma mål att stärka stadens säkerhet och beredskap. I rollen ingår att företräda verksamheten i olika forum. Säkerhetschefen rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med god samarbetsförmåga och ett kommunikativt förhållningssätt. Du har erfarenhet av personalledning och utvecklingsarbete, och kan planera och strukturera både strategiska och operativa uppdrag. Du är trygg i din professionella roll, ser till helheten och omsätter mål till resultat, även under kritiska situationer.
Vi arbetar i trevliga lokaler på Gamlestads torg 5 som du lätt når med buss och spårvagn. På vårt kontor arbetar vi aktivitetsbaserat. Det innebär att vi har frihet att välja arbetsutrymme utifrån vilka uppgifter vi ska lösa.
Vi söker dig som har:
- Högskoleexamen motsvarande 180 hp inom relevant område för tjänsten
- Flerårig erfarenhet av arbete inom säkerhets-/beredskapsområdet
- Gedigen kunskap inom lagstiftning och regelverk inom säkerhets-/beredskapsområdet
- Bred generalist med erfarenhet inom områdena krisberedskap, civilt försvar, risk- och sårbarhetsarbete samt kontinuitetsplanering
- Ledarerfarenhet med personalansvar, gärna inom enhetens ansvarsområde eller motsvarande
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- B-körkort
Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
- Erfarenhet av krisledning/stabsarbete och beredskapstjänstgöring
- Erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd, fysisk säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet eller cybersäkerhet.
- Erfarenhet av mediekontakter och talespersonuppdrag
- Ledarutvecklingsprogram eller chefsutbildning
- Kunskap om och/eller erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
Personliga kompetenser
Du är kommunikativ och har mycket god samarbetsförmåga. Du är engagerad och kan arbeta både självständigt och i grupp med integritet och högt säkerhetsmedvetande. Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och är van problemlösare. Du ska kunna omsätta strategier till praktisk handling och ha lätt för att fatta beslut i kritiska situationer, till exempel vid krishantering. God allmänbildning och god kännedom om gällande lagstiftning inom säkerhetsområdet är viktigt.
Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och tillsätts efter överenskommelse. Beredskapstjänstgöring kan bli aktuell.
Intervjuer planeras att genomföras 21-23 januari 2026.
Om Oss
På Förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: . https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Individuell lönesättning
