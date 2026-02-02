Säkerhetschef Förskoleförvaltningen
2026-02-02
Vill du leda arbetet med säkerhet och beredskap i en samhällsviktig verksamhet där barnens trygghet alltid står i centrum? Förskoleförvaltningen i Göteborg söker nu en säkerhetschef som får en central roll i att bygga upp och leda vår nya enhet för säkerhet och beredskap.
I en tid med ökade krav från omvärlden, nationella riktlinjer och stadens styrning stärker vi vårt arbete för att säkerställa en trygg och robust verksamhet. Som säkerhetschef bidrar du till att utveckla och samordna detta arbete inom hela förvaltningen.
Om rollen
Rollen som säkerhetschef innebär ett enhetschefsuppdrag inom avdelningen digitalisering, kommunikation och säkerhet. Du arbetar både strategiskt och operativt och leder ett växande team. Säkerhetschefen rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Om enheten
Enheten för säkerhet och beredskap är ny och består för närvarande av tre medarbetare. Ytterligare förstärkning planeras. Enheten arbetar brett med säkerhets- och beredskapsfrågor, bland annat inom:
- krisberedskap och civilt försvar
- risk- och sårbarhetsarbete samt kontinuitetsplanering
- fysisk säkerhet och brandskydd
- informationssäkerhet och cybersäkerhet
- personsäkerhet
Arbetet sker i nära samverkan med interna funktioner samt externa aktörer och samverkansparter.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetschef har du ansvar för verksamhet, budget och personal på enheten. Du samordnar förvaltningens arbete inom säkerhet och beredskap och bidrar till stadens gemensamma mål om en stärkt säkerhet och beredskap.
I rollen ingår även att:
- etablera och utveckla enhetens struktur, processer och arbetssätt
- säkerställa samordning mellan strategiskt och operativt säkerhetsarbete
- företräda verksamheten i olika forum, både internt och externtKvalifikationer
Vi söker dig som har:
- högskoleexamen om minst 180 hp inom för tjänsten relevant område
- flerårig erfarenhet av arbete inom säkerhets- och beredskapsområdet på strategisk eller övergripande nivå
- gedigen kunskap om lagstiftning och regelverk inom säkerhets- och beredskapsområdet
- bred generalistkompetens inom krisberedskap, civilt försvar, risk- och sårbarhetsarbete samt kontinuitetsplanering
- ledarerfarenhet med personalansvar
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- B-körkort
Meriterande
- erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
- erfarenhet av krisledning, stabsarbete eller beredskapstjänstgöring
- erfarenhet inom säkerhetsskydd, fysisk säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet eller cybersäkerhet
- erfarenhet av mediekontakter och talespersonuppdrag
- genomfört ledarutvecklingsprogram eller chefsutbildning
- kunskap om ekonomistyrning och resursfördelning
Personliga kompetenser
Du är en stabil och tydlig ledare med god samarbetsförmåga och ett kommunikativt förhållningssätt. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har god förmåga att omsätta strategier i praktisk handling. Du kan fatta beslut även under press, till exempel i samband med krishantering, och agerar med integritet och högt säkerhetsmedvetande.
Arbetsplatsen
Vi arbetar i trevliga lokaler på Gamlestads torg 5, med goda kommunikationer via buss och spårvagn. På kontoret arbetar vi aktivitetsbaserat, vilket ger flexibilitet och stödjer samarbete, fokus och ett modernt ledarskap.
Övrig information
Intervjuer planeras den 2, 4 och 5 mars. Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla arbetsprover samt bakgrundskontroller genom extern part.
Beredskapstjänstgöring kan bli aktuell.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Om Oss
På Förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: . https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb! Ersättning
