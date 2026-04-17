Säkerhetsamordnare
2026-04-17
Vill du göra verklig skillnad för trygghet och säkerhet i kommunens skolor? Som säkerhetssamordnare får du en nyckelroll där du leder och utvecklar det förebyggande arbetet, samtidigt som du ansvarar för kommunens övergripande försäkringssamordning. Här kombinerar du strategiskt ansvar med nära samverkan, för att skapa säkra och trygga miljöer för alla!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare arbetar du centralt inom kommunens säkerhetsfunktion. Du har ett kombinerat uppdrag där du både leder och utvecklar säkerhets- trygghetsarbetet inom kommunens skolverksamheter, och samtidigt ansvarar för kommunens övergripande försäkringssamordning.
Rollen innebär nära samverkan med skolor, förvaltningar, centrala stödfunktioner och externa aktörer. Du kommer att jobba med verktyget Tryggare Skola som bidrar till att systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med målsättningen att skolor ska vara säkra och trygga platser för de som vistas och verkar där. I uppgifterna ingår också att säkerställa samordna och utveckla kommunens försäkringsprogram. Det finns idag ett stort antal försäkringar som vi upphandlar med stöd av en försäkringsmäklare.
Din uppgift är att stödja och leda förvaltningar genom bland annat rådgivning, utbildning och uppföljning. Det innebär att du kommer att samarbeta med kollegor inom förvaltningarnas olika kärnverksamheter samt med övriga funktioner inom kommunen för att lyckas i ditt uppdrag. Även andra arbetsuppgifter inom kommunens säkerhetsarbete ingår också.
Vi söker dig
Vi vill att du har erfarenhet av liknande arbete inom säkerhets- trygghets- och brottsförebyggande frågor gärna från offentlig sektor. Du har aktuell kunskap om lagar, bestämmelse och standarder inom området. Det är positivt om du har erfarenhet av försäkringsfrågor kopplat till större organisationer. De kommer att underlätta ditt arbete om du har tidigare erfarenhet av att självständigt leda projekt eller arbetsgrupper.
För att trivas och vara framgångsrik i rollen är du utvecklingsinriktad och har förmåga att driva arbetet framåt, såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har ett brett samhällsintresse och en god förståelse för olika delar skapar en helhet och hur olika aktörer kan samverka.
Du arbetar på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt och har en stark analytisk förmåga kombinerad med god strategisk höjd. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket ställer krav på din samarbetsförmåga. Du är lyhörd, kommunikativ och har lätt för att bygga och upprätthålla goda relationer. Vidare uttrycker du dig väl på svenska, både i tal och skrift, och känner dig trygg i att representera Lunds kommun samt att hålla presentationer i olika forum.
Du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning t ex kriminologi, samhällsvetenskap alternativt annan eftergymnasial utbildning i kombination med adekvat och aktuell erfarenhet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en utvecklande roll där du får en bred inblick i kommunens arbete inom säkerhetsområdet och du får möjlighet att såväl styra som stödja. Rollen ger dig stort eget ansvar och handlingsutrymme, samtidigt som du har stöd av kunniga och engagerade kollegor. Lunds kommun är en stor och dynamisk arbetsgivare där vi arbetar tillitsbaserat och värdesätter samarbete, lärande och utveckling.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. Det här ger vi dig som medarbetare
Om rekryteringen
Vi planerar att hålla digitala urvalsintervjuer via Teams 4-5 maj (fm) och slutintervjuer på plats den 12-13 maj (fm) och ber dig därför planera din tillgänglighet.
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet och ersatt med frågor relevanta för tjänsten. Dina svar är en viktig del i vårt urvalsarbete.
Om arbetsplatsen
Enheten säkerhet ansvarar för kommunens samlade arbete inom ett brett fält av områden som: krisberedskap, olycksförebyggande, försäkringsskydd, intern säkerhet, hot och våld, informationssäkerhet och otillåten påverkan. Enheten är en del av avdelning för hållbar tillväxt vars uppdrag är att stödja och driva aktiviteter som stärker den geografiska kommunens utveckling mot en hållbar samhällsutveckling. Avdelningen för hållbar tillväxt ingår i kommunkontoret och svarar mot kommunstyrelsen som politisk nämnd.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132)
Brogatan 1
)
222 37 LUND Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Säkerhetschef
Håkan Nilsson hakan.p.nilsson@lund.se Jobbnummer
9861642