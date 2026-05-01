Säkerhets- och beredskapschef
2026-05-01
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Kommunen satsar på säkerhet och beredskap; en ny cheftjänst skapas och en ny enhet bildas.
Som säkerhets- och beredskapschef får du leda, samordna och utveckla arbetet med säkerhet och beredskap i en kommun med höga ambitioner och stark framtidstro.
Enheten kommer, precis som övriga stödfunktioner, att vara placerad på kommunledningsförvaltningen. Burlövs kommun kännetecknas av korta kontaktvägar och en övertygelse att utmaningar löses bäst med gemensamma krafter.
Vi söker dig med gedigen kompetens och erfarenhet inom säkerhets- och beredskapsområdet och med erfarenhet att leda och utveckla verksamheter.
Arbetsuppgifter
Som säkerhets- och beredskapschef har du ett övergripande ansvar för att driva, samordna och utveckla kommunens strategiska säkerhetsarbete och säkerställa en tydlig förflyttning framåt i säkerhets- och beredskapsarbetet.
Du leder och utvecklar en ny tvärfunktionell enhet med kompetenser inom brottsförebyggande arbete, säkerhet, civil beredskap och informationssäkerhet. Tillsammans med dina medarbetare omsätter du mål, styrning och lagkrav till planer av hög kvalitet och konkret genomförande.
Du samverkar såväl internt som internt. Internt samverkar du med, och stödjer, verksamheterna i deras säkerhets- och beredskapsarbete. Externt utvecklar du samverkan med aktörer såsom länsstyrelse, polis, räddningstjänst och andra kommuner.
Du kommer att vara kommunens säkerhetsskyddschef. Tjänsten omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) och är placerad i säkerhetsklass och kommer att genomgå säkerhetsprövning.Kvalifikationer
För uppdraget har du:
* flerårig erfarenhet av kvalificerat strategiskt och operativt arbete inom säkerhetsområdet i offentlig sektor
* erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar och övningar inom området.
* erfarenhet av att leda och skapa struktur i komplexa sammanhang och utvecklingsarbete
* erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag
* goda kunskaper i relevant lagstiftning
* relevant akademisk utbildning, motsvarande minst en kandidatexamen, eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
* erfarenhet av att kommunicera i stora forum
* svenskt medborgarskap och B-körkort.
Vem är du?
Du är en trygg och strategisk ledare med en god helhetssyn, en välutvecklad analytisk och kommunikativ förmåga samt stark förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du har förmåga, och trivs med, att befinna dig i en föränderlig miljö och att driva ett systematiskt förändrings- och utvecklingsarbete på såväl strategisk som operativ nivå. Genom en väl utvecklad kommunikation skapar du förståelse och tydlighet i komplexa frågor. Du leder med tillit, skapar engagemang och delaktighet. Genom ditt sätt att arbeta utvecklar du, och dina medarbetare, Burlövs kommuns säkerhetsarbete på alla nivåer.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett strategiskt och samhällsviktigt uppdrag med möjlighet att utveckla arbetssätt och strukturer. Hos oss finns breda kontaktytor och nära samarbete med verksamheter. Vi erbjuder en arbetsmiljö med fokus på tillit, utveckling och ledarskap. Du erbjuds också en kontinuerlig och etablerad ledarutveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs kommun
232 21 ARLÖV
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Facklig företrädare nås via Medborgarservice 040-625 60 00
