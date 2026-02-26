Säffle: Erfaren CNC-operatör
2026-02-26
Vi söker två erfarna CNC-operatörer
Vi erbjuder:
Månadslön 40 000 om du har allt vi söker, ingångslön 35 000 som höjs till 40 000 när du har visat att du kan leverera.
Du kan välja det som passar dig bäst dag eller skift.
Förskottssemester
Fyra veckors sammanhängande semesterstängning
Semesterrätt 25 dagar
Enligt lokalt avtal använder vi arbetstidsförkortningsdagar till klämdagarna runt jul och nyår. Vilket innebär att de allra flesta är lediga ca 2 veckor under den perioden.
Företagshälsovård
Förmånligt friskvårdspaket
Vem är du:
Vi letar efter dig som har en utbildning inom CNC och minst fem års yrkeserfarenhet inom yrket. Du ska vara trygg i att självständigt ställa in och köra CNC-fräs eller svarv, då detta är en central del av tjänsten.
Arbetet innebär ett nära samarbete med dina kollegor, där ni tillsammans ansvarar för att planerade arbeten genomförs enligt uppsatta mål. Samtidigt är det viktigt att du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Ställa in och programmera CNC-fräsar
Köra CNC-fräs eller svarv
Utföra dagligt underhåll av maskiner
Läsa och tolka ritningar
Genomföra måttkontroller
