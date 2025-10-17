Rusta Lidköping söker Ställföreträdande Varuhuschef
2025-10-17
Rusta Lidköping söker en Ställföreträdande Varuhuschef
Vi söker en Ställföreträdande Varuhuschef
Brinner du för detaljhandel? Drivs du av de utmaningar som finns i ett varuhus? Då är det dig vi söker som vår nya Ställföreträdande Varuhuschef. Det vore jättekul om du vill vara med och utveckla Rusta tillsammans med oss!
Din roll som Ställföreträdande Varuhuschef
Som Ställföreträdande Varuhuschef ansvarar du, tillsammans med Varuhuschefen, för den dagliga driften och inspirerar dina medarbetare till att ta eget ansvar. Vid varuhuschefens frånvaro är det du som har det totala ansvaret för driften och medarbetarna i varuhuset. För dig är kostnadsmedvetenhet, effektivitet och resultatfokus självklara hörnpelare i varuhusdriften och du vill ständigt utveckla försäljningen.
Ditt ansvar som Ställföreträdande Varuhuschef:
att vara arbetsgivarrepresentant och se till att varuhuset lever upp till de regler, rutiner, policyer och mål som fastställts för varuhuset och för Rusta som helhet
att alltid sätta kund- och försäljningsfokus som första prioritet och att bidra till att uppnå och överträffa varuhusets försäljnings- och lönsamhetsmål
att arbeta effektivt med kassaarbete, varuhusexponering, prissättning, lagerhantering och påfyllnad (inkl. inventeringar)Publiceringsdatum2025-10-17Profil
Framförallt är du en person som trivs med ett högt tempo och som vill utvecklas i din roll som ledare hos oss på Rusta. Du gillar att arbeta hårt och dina ambitioner är att driva ett eget varuhus inom ett par år. Raka puckar och ett glatt humör är självklart för dig. Dessutom har du:
ett par års erfarenhet av ansvarsbefattning inom handel
goda ledaregenskaper och god samarbets- och kommunikationsförmåga
erfarenhet av försäljningsverksamhet, gärna från en verksamhet som hanterar stora volymer
lätt för att göra andra glada
Om du inspireras av att jobba i en föränderlig miljö där flexibilitet är en nyckel, då kommer du att trivas hos oss!
Våra värderingar
Rusta står för värderingarna Enkelhet, Mod, Engagemang och Tillsammans. Värderingarna stärks genom att alla medarbetare har varit med i arbetet med att identifiera och forma dem. De ska fungera som styrmedel vid sidan av vision och affärsidé samt som kompass och vägledning i det dagliga arbetet. Med hjälp av dessa ska Rusta klara sin fortsatta expansion och tillväxt utan att tappa sitt ursprung, fokus eller flexibilitet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Arbetstid: Heltid (38,25 t/v)
Start: Enligt överenskommelse
Sätt igång och ansök!
Låter det här som en tjänst för dig? Sök redan i dag, ansökningarna behandlas löpande. Går du vidare i rekryteringen så använder vi oss av digital referenstagning.
Som en del av rekryteringsprocessen för tjänsten Ställföreträdande varuhuschef genomför vi en bakgrundskontroll på alla externa rekryteringar innan anställning kan bli aktuell. Vi använder bakgrundskontroller från SRI. Här kan du läsa mer om hur en bakgrundskontroll går till: https://sri.se/faq-kandidat-bakgrundskontroll/
Välkommen att registrera CV och personligt brev!
I samband med denna rekrytering samarbetar Rusta med Retail Recruitment och frågor rörande tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare, Monica Sveiven.
Publiceringsdatum: 2025-10-17 Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.rusta.com/se/sv/
531 40 LIDKÖPING Arbetsplats
Rusta Lidköping Jobbnummer
9563310